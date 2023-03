A debreceni Fidesz-KDNP frakció reagált a Civil Fórum március 29-i sajtótájékoztatóján elhangzottakra.

„A Civil Fórum már a rémhírkeltésben is felveszi a versenyt a baloldali pártokkal. Az engedélyezés alatt lévő első fázisban napi 3378 köbméter lesz az átlagos vízigénye az üzemnek. Amit a Civil Fórum kommunikál az egyszerűen nem igaz. Ha jobban elolvasták volna a cég képviselőjének nyilatkozatát, akkor egyértelmű lenne, hogy a tervezett három fázis elkészültével, 10 ezer köbméter lehet a napi átlagos vízigény, melynek 70%-a szürkevízzel, azaz tisztított szennyvízzel kerül ellátásra. Tehát szó sincs 18 ezer köbméter napi átlagos vízfelhasználásról.

A Fidesz-KDNP frakció semmilyen a környezetet terhelő, azt károsító, a környezetet szennyező ipari tevékenységet nem támogat, azt senki nem folytathat Debrecenben. A környezetvédelmi hatóság az Európai Uniós határértékeknél is szigorúbb környezetvédelmi feltételeket határozott meg az akkumulátorgyár működése kapcsán. Ennek az üzemnek tehát nem lehet semmilyen környezetszennyező hatása.

Garanciaként ezeket a szabályokat be is fogjuk tartatni az önkormányzat, az egyetem, és a hatóságok által egy, a Déli Gazdasági Övezetben létrejövő, vállalatoktól független monitoring rendszer biztosításával és működtetésével. Nyomatékosan felszólítjuk a Civil Fórum képviselőit, hogy fejezze be a riogatást és a lakosság félre tájékoztatását és értelmezze pontosan a leírtakat!” – írták.

HBN