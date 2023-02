Időjárás 48 perce

Vajon lesz-e még ezen a télen hó?

Az elmúlt évtizedben több alkalommal is fehér lett a táj márciusban – ez most is így lehet!

Ekkora hó nem valószínű, bár mostanában gyakran megtréfál minket az időjárás Forrás: MW-Archív

–Lényegesen melegebb, csapadékosabb az idei tél, ám a hó szerelmesei nem igazán lehetnek elégedettek – fogalmazott a Haon érdeklődésére Szegedi Sándor, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Meteorológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. Hozzátette, biztosra nem tudhatjuk, milyen időjárásra kell felkészülnünk az elkövetkezendő hetekben, de azért a hólapátot semmiképpen ne rejtsük el. Ismerve a mostani változékony időjárást, legyen előkészítve, ha netán szükségünk lenne rá. A klímakutató kiemelte, a tendencia nem azt mutatja, hogy hirtelen lesz hideg, és több centi hó fog hullani. Ha esik is, elolvad! – hangsúlyozta. Mint magyarázta, a talaj nagy mennyiségű hőt tárol, ha esne is hó, az mostanság biztosan nem maradna meg. A tavalyi telünk sem volt hideg, viszont a tavasz sem akart jönni. Pillanatnyilag úgy tűnik, a következő hetekben jelentősebb lehűlés nem várható. Éjszakai fagyok lehetnek, de nappal plusz fokok várhatók – mondta. A szakember kitért arra is, hogy az elmúlt tíz évben többször is volt olyan eset, hogy márciusban volt hóvihar, és csaknem egy hétig megmaradt a fehér takaró. Idén nagy esély van rá, hogy márciusban leesik a hó. – Nagyobb tél végi lehűlés még biztosan lesz, ugyanis a tavasz beköszönte előtt ez általában így szokott lenni. Mindezek mellett a tartós hó sem kizárt, de nem valószínű – jegyezte meg. – Már most is igencsak nedves a föld, tehát olyan tragikus aszályhelyzet biztosan nem lesz, ami 2022-ben sújtotta hazánkat – tette hozzá. NE

