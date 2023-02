Új, angol nyelvű üzleti karrieralapozó kurzus indul márciusban a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán 180 hallgatóval; ez már a hetedik az egyetem és a Debrecen BSC Kerekasztal együttműködésében megvalósuló képzések sorában. A piacképes tudás megerősítése érdekében az egyetem és ipari partnerei 2018-ban hozták létre a Mérnök és Üzletfejlesztési Innovációs Intézetet, melynek gyakorlatorientált képzései kiemelkedő minőségű, az ipari-felsőoktatási együttműködéseket és az akadémiai oktatási keretrendszert kiegészítő tudást nyújtanak a hallgatóknak.

Karunk kiemelten elkötelezett a vállalati szektorral folytatott kapcsolatok erősítésében és elmélyítésében, valamint új együttműködések megkötésében. Kiterjedt kapcsolati tőkénknek köszönhetően folyamatosan reagálni tudunk a változó munkaerőpiaci igényekre. Az egyetem kiemelt figyelmet fordít a gyakorlatorientált képzések szervezésére és támogatására, amely a város egyre erősödő gazdasági környezete miatt is kulcsfontosságú

– hangsúlyozta dr. Rákos Mónika, a DE GTK oktatási dékánhelyettese csütörtökön, a kurzus részleteit ismertető sajtótájékoztatón a Böszörményi úti campuson.

– Az intézet által indított kurzusok célja, hogy a hallgatók komoly gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek által juthassanak olyan tudás birtokába, amelyet az egyetemen megtanult elméleti tudásukhoz hozzákapcsolhatnak. Ezzel a lehetőséggel is szélesedik az a spektrum, melynek keretében a hallgatók olyan készségekre és képességekre tesznek szert, amelyekre a munkájuk során szükségük lesz. Ezzel a lehetőséggel a hallgatók, az egyetem és a piaci szereplők is nyernek – emelte ki dr. Becsky-Nagy Patrícia, a DE GTK Pénzügyi Tanszék vezetője.

Gyorsan megtelt

A 2022/23-as tanév tavaszi félévétől választható „How to be Successful in Business – business like a pro” címmel induló kurzuson a Debrecen BSC Kerekasztal tagvállalatainak szartői oktatják majd a hallgatókat. Polocz Anett, a Cosmo Consult ügyvezető igazgatója kifejtette, hogy a tíz cégből álló együttműködés egyedülálló a régióban. Projektjeik kiemelt színtere a Debreceni Egyetem, ahol már több sikeres kurzust is indítottak az elmúlt években. – A képzések révén közelebb kerülhetünk a hallgatókhoz, akik a megszerzett tudásuk által sokkal könnyebben fognak boldogulni a munkaerőpiacon – tette hozzá.

A tantárgy témái kiemelt hangsúlyt helyeznek többek között a hatékony kommunikációs és IT készségekre, a rendszerszemléletű gondolkodásra, az ügyfélkezelésre, az ön- és projektmenedzsmentre, valamint az eredményes együttműködés kulcskompetenciáira.

A szabadon választható képzés angol nyelven folyik, ezzel elősegítve, hogy a hallgatók a szektorban használt fő nyelven szerezzenek versenyképes tudást.

Megyesi Szilveszter, a 4IG Nyrt. üzletág igazgatója kitért arra, hogy a kurzus a Debreceni Egyetem valamennyi hallgatója számára nyitott volt, a limitált keret azonban nagyon gyorsan megtelt.

Panyiczki-Berényi Viktória