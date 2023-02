A komádi „Aranykor” Városi Nyugdíjas Klub február 25-én tartotta vezetőségválasztó közgyűlését, amelyen Cserép Imre klubelnök három év után lemondott tisztségéről.

– 2020 elején, az országos járványügyi helyzet időszakában vettem át vezetőségi társaimmal a klub vezetését, de így is elmondhatom, hogy a vezetőtársaimmal és a tagjaink aktív közreműködésével eredményes éveket hagytunk magunk mögött. Kirándulásokat, összejöveteleket szerveztünk, a népdalkörünkkel sikeresen léptünk fel több hazai rendezvényen, megrendeztük a hagyományos Régiós és Országos Baráti találkozókat, valamint megnyertünk két pályázatot is – mondta köszöntőjében Cserép Imre. Beszédében kifejezte, hogy az elnöki munkáját igyekezett sikeresen és eredményesen elvégezni, de egészségügyi okok miatt nem tudja vállalni tovább a feladatot, viszont továbbra is szeretne a klub munkájában tevékenykedni.

Elnöknek Mike Zoltánt választották meg újra, aki korábban 17 évig vezette a nyugdíjasklubot. Három éve lemondott posztjáról, és a pihenés mellett döntött, most viszont újult erővel tért vissza vezetői elfoglaltságaihoz. Titkos szavazás útján választották meg az elnököt, az elnökhelyettest és a vezetőségi tagokat.

Molnár Ferencné, a Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezetei Szövetségének elnöke, Bodnár Antalné és Pappné Ráduly Irma, alelnökök, Tóth Ferenc, polgármester és Hidvégi László alpolgármester, valamint a klub tagjai ajándékokkal köszönték meg Cserép Imrének a sok éves munkáját. Mike Zoltánnak és a klub elnökségi tagjainak pedig sok sikert és jó egészséget kívántak a jelenlévők a további tevékenységükhöz. Tóth Ferenc polgármester az eseményen kiemelte, hogy a képviselő-testülettel egyetértően idén az önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja a helyi civil szervezetek támogatását.

Rozsik Rita