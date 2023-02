Bihardancsháza az egyetlen település a vármegyében, amely a 2021-2027-es európai uniós pénzügyi időszakra nem pályázott az európai közösség és a magyar állam közös, 100 százalékos finanszírozású fejlesztési pályázatainak egyikére sem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne fejlődne a jelenleg 152 lakosú Bihardancsháza. Mi több – véli Balku Tamás polgármester –, a debreceni és a nagyváradi agglomeráció határán lévő falu előtt szép jövőt lát. Ezt arra alapozza, hogy megállt a lakosságszám csökkenése, és vannak Dancsházára visszatelepülők, köztük fiatalok is.

Postát, buszt, erdőt és tavat

Először azonban eredjünk annak nyomába, hogy a már említett európai uniós és hazai közös forrásra miért nem adott be pályázatot a vármegye második legkisebb, önálló önkormányzattal rendelkező települése. – Bár a képviselő-testület döntése alapján nem pályáztunk, de most sem maradunk uniós pályázat nélkül, hiszen a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklus idején, 2016-ban nyertünk a falu szociális szolgáltató központjának külső és belső felújítására, energetikai korszerűsítésére 28 millió forintot. Ennek elszámolása azonban még máig sem történt meg. Igaz, időközben változott az épület funkciója, mivel az ott lévő konyhát a közmunka programban megtermelt zöldségfélék tartósítására szolgáló savanyítóüzemmé alakítottuk át. Mindeközben jelentősen drágult a kivitelezés, ezért kértünk és kaptunk további 18 millió forintot, plusz még az önkormányzatnak is mélyen a zsebébe kellett nyúlni. Kis település vagyunk, a pályázatoktól függően 90-100 millió forint az éves költségvetésünk, ebből 30-40 milliót kiadni a pályázati beruházások drágulása miatt nem könnyű. Visszatérve az épületre: ez alapján kedvezőtlen tapasztalataink voltak az uniós pályázati formáról, no meg ezek inkább nagyobb beruházásokat finanszíroznak, ilyen pedig egy kis faluban nem akad mindig – részletezte Balku Tamás polgármester, aki kijelentette, hogy Bihardancsházának a legjobb pályázati forma a Magyar Falu Program, mivel az előfinanszírozású. Adják is be szinte folyamatosan a néhány millió forintos pályázataikat, és az azokat elbírálók több támogatást is megítéltek már a falunak.

A slágerfejlesztés Bihardancsházán is az útépítés. Már nincs a faluban szilárd burkolat nélküli utca. Magyar falus pénzből készül el a település rendezési terve, amelyben már lesz egy kis ipari parknak is hely. A szociális szövetkezet a helyi kisbolt működtetésére nyert támogatást, sőt a megszűnő posta is a boltba költözött, ami nem rossz, hiszen az így létrejött „mini Fórumban” egy helyen több ügyet is elintézhetnek a lakosok. A falugondnoki szolgálat kisbuszát a napokban vették át, egy roncsolt önkormányzati területen kialakítanak egy jóléti tavat, amely a környékről ide csábíthatja a biciklizni, kirándulni vágyókat, és erdőtelepítés is szerepel a tervek között. Mindezzel együtt várják a csendre, egészséges életmódra, falusias életre vágyó embereket.

Ilyenek pedig lesznek, pontosabban már vannak, hiszen nemcsak az egykor elszármazottak találnak haza, hanem érkeznek mások is. Hosszú évek óta pedig most először építenek új lakóházat Bihardancsházán az idetelepülők.

CH