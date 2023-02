Amikor legutóbb eltűnt, sorra kaptuk az olvasói leveleket, melyek a Debrecen feliratot ábrázoló utcabútor hollétéről érdeklődtek. Akkor hamar visszakapták kedvenc köztéri installációjukat a városlakók. Az ülőalkalmatosságként és fotóhelyszínként egyaránt népszerű alkotás ezután a Nagyerdei Stadion szomszédságába költözött, s azóta az arrajárók szeme is megszokta a színes betűk látványát. A napokban azonban ismét nyoma veszett, arra járva fotóriporterünknek is szemet szúrt a változás. Remélhetőleg ezúttal sem kell sokáig várni a szelfizésre is kiválóan alkalmas utcabútor visszatérésére.

Eltűnt az utcabútor a Nagyerdőről

Forrás: Czinege Melinda