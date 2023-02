Nem mindennapi foglalkozása volt és van jelenleg is a debreceni Györfi Imrének. Pályafutását a Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán kezdte, majd nemzetbiztonsági területen tevékenykedett. Innen a civilszférába tért át, egy személyvédelemmel és ehhez kapcsolódó képzésekkel foglalkozó szervezetnél helyezkedett el.

– A külföldi szolgálat volt a célom, azon belül is Afrika érdekelt a legjobban, leginkább az állatvilága miatt. Néhány afrikai külképviseleten sikerült jó kapcsolatot kialakítanom Gambia kormányával. Onnan érkeztek hozzánk, Magyarországra biztonsági tisztek, vezetők képzésre, majd felkértek, hogy vezessem a személyvédelmi programjukat az elnöki hivatalnál – idézte fel a kezdeteket. Hivatásosként 2000-ig dolgozott, majd 2001 nyarán menti ki a nyugat-afrikai országba. A Gambiai Köztársaság akkori elnöke Yahya Abdul-Aziz Jemus Junkung Jammeh volt, aki 1994-ben katonai puccsal vette át az ország irányítását. – Az ottaniak szerint kezdetben jó, elhivatott vezető volt, aki végül diktatúrát épített ki. 2017-ben nemzetközi közreműködéssel kellett hivatalából eltávolítani, miután a választási vereséget követően sem akart onnan távozni – mondta Györfi. Mint fogalmazott, ahogy az az ilyen rendszerekben lenni szokott, az elnök egy idő után a saját soraiban kezdte el leváltani az embereit. Ennek leglátványosabb része volt, amikor a titkosszolgálatot vezető nagybátyját elfogatta (később az édesanyja kérésére végül el kellett engednie).

Sajnos egy magyar érdekcsoportnak nem tetszett, hogy az elnök közelében vagyok és itthonról érkezett feljelentés ellenem, mely szerint, a gambiai ellenzékkel kapcsolatban vagyok és segítem őket. Ez természetesen nem volt igaz, nem is ismertem őket

– mesélte. 2004 áprilisában Magyarországra látogatott a gambiai ellenzék egyik vezetője, aki egy ifjúsági fórumon beszélt hazája helyzetéről. A feljelentők szerint ezt a politikust segítette és juttatta vízumhoz az elnök biztonsági embere.

Éreztem, hogy történnek változások, de nem hittem volna, hogy engem is belekevernek. Egy hétre börtönbe zártak – tette hozzá. Szerencséjére ugyanott tartották fogva, ahol dolgozott és a saját beosztottjai őrizték. Mikor bevitték nem motozták át, így fegyverét sem vették el, a gazdasági igazgató külön is juttatott neki élelmiszert, cellájából gyakra vitték át klimatizált helyiségbe.

Miután nem tudták a vádakat bizonyítani és tisztázódott, hogy semmi köze az ellenzékhez, házi őrizetet rendeltek el nála, ugyanis időközben egy olyan újságcikket faxoltak az elnöknek Magyarországról, melyben valótlan állításokat idéztek tőle. – Az egyik bulvárlap szerint azt állítottam, hogy az elnök ki akar végeztetni. Ez természetesen nem volt igaz. Sajnos akkoriban sok olyan írás jelent meg velem kapcsolatban, amely valótlan állításokat tartalmazott – emelte ki.

Gambiában az Elnöki Hivatal személyvédelmi programját vezette

Forrás: Györfi Imre-archív

Fogvatartását nem hozták nyilvánosságra, csak egy nagyon szűk kör tudott arról, hogy őrizetben van. Ez nagyban hozzájárult sikeres szökéséhez.

A titkosszolgálat főigazgatójának szobájában voltam, amikor közölte velem, hogy házi őrizetbe kerülök. Ezután kérte, hogy maradjak ott, ugyanis neki ki kell mennie a repülőtérre az elnököt fogadni. Ez akkoriban bevett szokás volt. Ezt a helyzetet kihasználva kisétáltam, visszakértem az útlevelem és szóltam ismerősöknek, hogy szerezzenek nekem repülőjegyet egy turistajáratra

– idézte fel a történteket. A repülőtéren még benne volt a rizikó, hogy esetleg az ottani tiszteket informálták arról, hogy őrizetben vagy szökésben van, de szerencséjére sikeresen elhagyta az országot és Brüsszelben landolt.

– A szökésem után pár nappal egy magyar tévéstáb ment az országba riportot készíteni, akkor vették észre, hogy nem vagyok házi őrizetben. A tévéseket egy rövid időre le is csukták. Ekkoriban ez rutinreakció volt ott: ha valamilyen helyzetet nem tudtak kezelni, bezárták az érintetteket – taglaltat Györfi. Mint mondta, a médiában akkor sok történet elterjedt arról, hogy milyen szervezetek és hogyan segítették a szökését. Szervezkedések ugyan voltak, de saját költségen, egyedül hagyta el az afrikai országot. Brüsszelbe érkezésekor jelezték neki, hogy ne menjen tovább, mert a sajtó munkatársai mennek majd érte, hogy elsőkézből tudósíthassanak a történtekről. – Ezúton is köszönöm a Malév munkatársainak, hogy segítettek nekem, amíg megérkeztek értem. Egy napig utaztunk vissza Magyarországra egy Suzuki Ignisszel – emlékezett vissza. A fogvatartása alatt a megkínzásának esélye is fennállt, de egy debreceni barátja közreműködésének köszönhetően – aki az ottani ENSZ-kirendeltségnek volt akkor a biztonsági főnöke – ez nem történt meg. Hazatérését követően egy fegyverekkel, katonai felszerelésekkel foglalkozó családi vállalkozást indított testvérével. Azóta kétszer is volt már Gambiában, amelynek jelenlegi kormányával üzleti kapcsolatot alakítottak ki, illetve szóba került egy nyugat-afrikai kiképzőközpont létrehozása is.

Forrás: Molnár Péter

Újra terepen, ezúttal Irakban és Magyarországon

– Mivel nem voltam oda az irodai munkáért, így hamar visszakerültem a terepre. Az Izraeli Nagykövetség személyvédelmét végző csapattal kezdtem el dolgozni, ami Közép-Kelet-Európában látta el az ide érkező izraeli vezetők, sportolók védelmét – folytatta a gambiai kalandja utáni időszakkal. Ugyanezen cég felkérésére töltött egy rövid időszakot Irakban is, ahol ismét – szerencsétlen félreértés miatt – néhány órára börtönbe került. Ott csak a helyi piacról beszerezve juthattak fegyverhez. Hozzá pedig egy olyan eszköz került, amellyel évekkel korábban egy lelőtt amerikai katonáé volt. 2010. és 2016. között a G4S (ma Criterion) biztonságtechnikai cég kritikus infrastruktúrákért felelős hazai vezetője, majd régióvezetője volt. Személyvédelmi vonalon hat évig dolgozott együtt intenzíven az izraeliekkel.

Mint megtudtuk, amikor Izraelből állami védett delegáció érkezik, akkor őket a saját államvédelmi szerveik és a magyar rendvédelmi szervek, titkosszolgálatok kísérik és védik. – Mi a két szint között helyezkedtünk el, de az izraeli szervekhez tartoztunk, az ők nevükben jártunk el. Arra büszke vagyok, hogy sikerült olyan bizalmi kapcsolatot kialakítanunk, hogy egy idő után már nem küldtek külön biztonsági tisztet a delegáció mellé, hanem csak engem kértek fel erre a feladatra – emelte ki. Kérdésünkre hozzátette: az izraeli biztonsági szolgálat elvárásai magasabbak voltak, mint a hazai szabályozás, ezért alkalmaztak külsősöket is.

A terepmunkával hivatalosan 2016-ban hagyott fel végleg, azonban a mai napig kérik a segítségét, ha Debrecenbe egy magas rangú delegáció érkezik vagy magas biztonság kockázatúnak értékelnek egy rendezvényt.

Megnőtt a kereslet a szúrásálló mellények iránt

A testvérével alapított vállalkozásban haditechnikai eszközökkel foglalkoznak, leginkább állami megrendelésre dolgoznak, magánszemélyek közül rendőrök, katonák vagy a katonai felszerelések, ruházatok iránt rajongó emberek térnek be üzletükbe.

A legújabb fejlesztéseket, technológiákat keressük és igyekszünk a magas minőségre koncentrálni. Mostanában a szúrásálló mellényekre nőtt meg a kereslet, rendőrök viszik leginkább. Korábban polgárőrök, illetve azok a rendészek keresték, akik éjszaka dolgoztak

– mondta. Az üzlet mellett kiképzésekkel és rendészeti kutyakiképzéssel is foglalkozik. Joker névre hallgató belga juhászával a megyei halőrökkel látnak el közös szolgálatokat, illetve polgárőri feladatokat is ellátnak a DPE szervezetével.

Jokerrel kiképzésekre, bemutatókra járnak és alkalmanként kutyás rendőrökkel is együtt dolgoznak

Forrás: Györfi Imre-archív

– Igazából nem volt tervezett ez a kutyás vonal. Mikor édesanyám meghalt, akkor hozzám került a komondorja és a boxere, azonban utóbbit később el kellett altatnunk egészségügyi állapota miatt, így előbbinek mindenképp egy új társat kellett keresnem. Egy kertben láttam meg egy belga juhászt. Megtetszett, hogy mennyire pörgős, mozgékony kutya, gondoltam ideális lesz a komondor mellé. Viszont elkövettem azt a hibát, hogy nem néztem utána ennek a fajtának – elevenítette fel. A belga juhászokra ugyanis jellemző, hogy nagyon nagy a mozgásigényük. Ha kertben tartják, és csak néha viszik el sétálni, az számára nem elég és helyben talál magának elfoglaltságot, aminek nem feltétlenül örülhet a gazdája.

Két lehetőségünk volt: vagy sport, azon belül a ringsport, vagy pedig szolgálat. Utóbbi mellett döntve levizsgáztunk Jokerrel Dunakeszin, majd csatlakoztunk a debreceni polgárőrséghez. A vasútállomás környékén örültek nekünk, a kutyával hamar rendet lehetett tenni – osztotta meg.

Kint voltak a Campus Fesztiválon is, a villamoson több zsebes akcióját is meghiúsították. Azonban ebben a feladatkörben a belga juhász nem tudott kiteljesedni, az állandó szájkosár használattól és a sok tűréstől egy idő után kezdett kiégni. – Hosszútávon nem tett jót neki, hogy vissza kell fognia magát, ezért csatlakoztunk a halőri szolgálathoz. Ezt már nagyon szereti: keresésben, intézkedésben jó hasznát vesszük. Felderíti a nádasban megbúvó orvhalászokat – mondta Györfi. Mindezek mellett kiképzésekre, bemutatókra járnak az országban és alkalmanként kutyás rendőrökkel dolgoznak együtt.

