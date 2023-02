Semmi rendkívüli és törvénytelenség nincs abban, hogy a bagaméri többségi önkormányzat határozatával visszavette a roma kisebbségi önkormányzatnak sok-sok évvel ezelőtt használatra átadott épületet, és azt értékesíteni szeretné – szögezi le Erdős Tibor polgármester. Rézműves József, a bagaméri roma kisebbségi önkormányzat vezetője és a Phralipe romaszervezet országos alelnöke azonban nem így látja. – Még egy korábbi polgármester adta használatba nekünk a Rákóczi utcában lévő épületet, hogy ne a községházán tartsuk a fogadóórákat, mert egyes cigányoknak szaguk van. Mondjuk ki: többen büdösek közöttünk. A házban berendezkedtünk, ott tartjuk az összejöveteleinket, ruhaosztást, segélyosztást, megszoktuk, hogy a magunk közösségében vagyunk. Most ezt vette vissza úgy a polgármester, hogy nem egyeztetett velünk. Ráadásul 2,5-3 millió forintért el akarja adni az ingatlant. Azt hallottuk, tartsuk a fogadóórákat és az üléseket a községházán. Csak nehogy megint az legyen belőle, hogy büdösek vagyunk, és aztán nem lesz hová mennünk – sorolta az épület megtartás melletti érveit Rézműves József.

– Korábban tíz évre kapta használatra a falu tulajdonában lévő ingatlant a roma kisebbségi önkormányzat. A szerződés tavaly augusztusban lejárt, majd a települési önkormányzati képviselő-testület úgy döntött, hogy azt visszaveszi, és tekintettel az önkormányzat nem túlságosan erős anyagi helyzetére, értékesíti azt – beszélt az ügyről Erdős Tibor, aki azt is elmondta, hogy az épületnek nem voltak jó gazdái a romaszervezetek; az állagmegóvásra, tetőjavításra, az udvar rendben tartására nem költötték, azokat a munkákat nem végezték el, mi több, közüzemidíj-hátralékuk is volt. A 2019-ben felállt új faluvezetésnek 2022-re mindez alapul szolgált az ingatlan visszavételéhez. – A falu érdekeit maximálisan figyelembe vesszük, jogsérelem nem éri a kisebbségieket, hiszen a jövőben a polgármesteri hivatalban, az ügyfélszolgálati részen tudják intézni a dolgaikat. Ha pedig vendégeik jönnek, ülést tartanak, a nagy tárgyalót is igénybe vehetik – folytatta a polgármester, megtoldva azzal, hogy Rézműves Józsefnek jó volt a külön épület, hiszen oda volt bejelentve a Phralipe szervezet, és az adományokat onnan tudta szétosztani.

