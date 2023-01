Petrás Gábor a gödöllői Szent István Egyetem (ma már Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) MSC-re járó gépészmérnök-hallgatójaként a KITE Zrt. Közép-magyarországi régiós alközpontjában töltötte gyakorlatát. Annyira tetszett neki a munka, hogy elkötelezte magát a nádudvari székhelyű agrárcéghez.

2012 júniusában már fiatal fejlesztőmérnökként érkezett Nádudvarra, a KITE Zrt. itteni központjába: ezáltal Szécsényből a Hortobágy-mellékére tette át székhelyét. Időközben meg is házasodott, s házi pálinka, majd házi sör főzésére adta fejét szabadidejében.

Mi 2022 nyarán találkoztunk a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz-Geoinformatika Intézete és a KITE Zrt. rendezte talajtani tábor sajtónyilvános napján, amikor kollégái kérdezték Petrás Gábort a frissiben bezsebelt Platina diplomáról, amelyet akkortájt nyert meggypálinkája által. Tovább fűzve az otthoni alkoholos nedűkészítés fonalát, kiderült: nemcsak a pálinka, de sör területén is egyre otthonosabban mozog. Mivel az elmúlt esztendőkben nemzetközi versenyeken is volt szerencsém söröket mustrálni, egyből kaptam az alkalmon, hogy megismerkedhessek Gábor ebbéli munkásságával is.

Forrás: Marján László

A nyár óta már többször invitált otthonába, ahol – kizárólag szakmai alapon – közel tucatnyi saját főzetét kóstoltuk; mindannyiszor ízletes sörök születtek. Időközben fejlesztette is készülékparkját, a nívó és a hatékonyság jegyében. Főzött már könnyű lágert, bajor búzasört, IPA-kat, portert és stout-ot is, de a gyümölcsös vonalat sem hanyagolja el.

Forrás: Marján Péter

Bornemissza

Érdeklődtem tőle, hogy ha már pálinkát és sört is főz, a borkészítésbe belekóstolt-e már. Mivel ő maga nem tartozik a borfogyasztók táborába ezzel nem kacérkodik, meg hát pusztai adottságok sem igen kedveznek a minőségi szőlőtermesztéshez, anélkül meg ugye „hagyományos” bor nem nagyon készül. Egyébként még tinédzserként nagyapja szőlőjében, majd azt tőle megörökölve már édesapjával a Cserhát lankáin műveltek némi ültetvényt, de ahogy elkerült egyetemre, az abbamaradt.

Forrás: Marján László

A saját az igazi

Az alkohol sok család életét befolyásolja kedvezőtlenül, ezért kérdeztem Gábortól, hogy felesége, Anita miként viszonyul hobbijához. – Örült a pálinkaversenyeken elért sikereimnek. Mivel a garázsban ténykedek, a házba nem viszem be csak legfeljebb a késztermékekből néhány üveggel, ez nem zavarja. Azt gondolom, amíg a saját főzetek fogyasztása is az egészséges mederben marad, addig nincs gond. Ráadásul az egy különleges élmény, amikor az ember a saját, kiváló minőségű italait ihatja, legyen az sör, vagy pálinka – teszi hozzá Gabi zárásként, s koccintunk egy „elmenőt” a Platina diplomás meggy-párlatával.

Marján László