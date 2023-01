Debrecen villamosenergia-megtakarítási törekvéseivel összhangban január 14., szombat óta hétvégente az 1-es és a 2-es vonalon szünetel a villamosközlekedés.

A villamosok helyett 1V és 2V jelzésű villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat. Ezek a buszok nem érintik a Piac utcai sétálóövezetet. A trolibuszok helyett már január 1-től minden vonalon főként autóbuszok szállítják az utasokat, de a trolibuszpótló autóbuszok menetrendje, útvonala és megállói nem változtak.

A Haon.hu érdeklődésére Tóth Szabolcs, a DKV Zrt. vezérigazgatója a változás kapcsán elöljáróban emlékeztetett arra, hogy óriási növekedés következett be az energiaárakban az elmúlt években, amely azt jelenti, hogy 2021-ről 2022-re megközelítőleg 2,5-szeresére drágult a villamosenergia, azután 2022-ről 2023-ra újra ilyen arányban emelkedett az ár. A gázolaj ára ugyan szintén emelkedett, azonban nem drágult ilyen mértékben.

Tehát az elektromos energia árának sokkal nagyobb arányú változása indokolta azt, hogy az elektromos közlekedésben kellett leginkább beavatkoznia és annak pótláshoz kellett folyamodnia a társaságnak.

Arra a kérdésünkre, hogy mindez forintosítva mit jelent, a szakember elmondta:

a kiadáscsökkentő lépés megközelítőleg 1,8–1,9 milliárdos éves megtakarítást eredményez, és ez megjelenik a vontatási energiában és az üzemanyagárban is, hiszen menetrendi korrekciókat is bevezettek tavaly november 14-én.

Ez utóbbi azt takarja, hogy csúcsidőszakon kívül csökkentett menetrenddel mennek, ugyanakkor csökkentéseket hajtottak végre azokban az időszakokban is, amelyekben kisebb utasszámot tapasztalnak, elsősorban a hajnali és az éjszakai időszakokban.

Akkor azt végképp nem lehetett megvalósítani, hogy ne csak hétvégeken legyen ilyen formában a közlekedés? – tudakoltuk. Tóth Szabolcs erre kifejtette:

Napon belül nem tudunk pótlózni, csak rendkívüli esetekben, hiszen a megállóhelyeket azonos pontokon nem lehetséges kijelölni a közúti forgalomban közlekedő autóbuszok és a kötött pályán közlekedő villamosok esetében, és napon belül nagyon nehéz az utasok tájékoztatása arról, hogy éppen hol várják a járművet.

Miért nem a villamospályán mennek a buszok?

Megkérdeztük azt is, hogy mivel van két nagy kitérő például a Piac utcáról a Kossuth és a Széchenyi utcára, ezeken a helyeken miért nem lehetett azt megoldani, hogy a buszok a villamos vonalán, tehát letérés nélkül haladjanak? A vezérigazgató ennek kapcsán elmondta, hogy a villamospálya nem alkalmas mindenhol arra, hogy közúti forgalom keresztezze vagy fusson rajta, hiszen váltószerkezetek is vannak beépítve a pályába, ugyanakkor például a Kálvin téren a forgalmi rend, a korlátok stb. sem teszik lehetővé a villamospótló buszok haladását, fordulását. Az alternatív útvonal ebből a szempontból gyorsabb is, jóllehet, ott egy bizonyos mértékű rágyaloglás szükséges az utasok részéről.

A tervek szerint idén így közlekednek a DKV járművei.

A DKV szakemberei nagyon reménykednek a helyzet konszolidálásban, de nyilvánvalóan a kibontakozó gazdasági válságban és az energiaár emelkedése közepette ezt nagyon nehéz előre megjósolni – hangsúlyozta a Haon kérdésére Tóth Szabolcs. Bíznak abban, hogy minél előbb visszatérhetnek a normális kerékvágásba, s így mindez csupán egy ideiglenes intézkedés lesz.

Versenyképes alternatíva legyen a lakosságnak

A másik nagy kérdés, hogy ezek miatt is lesz-e tarifaemelés – vetettük fel. A vezérigazgató ennek kapcsán arra emlékeztetett, hogy tarifaemelést január 1-től nem hajtott végre a társaság, ebben egyelőre nincs döntés. Ez a városi közgyűlés hatásköre, a cégnek pedig a közszolgáltatási szerződés szerint minden évben elő kell terjesztenie javaslatát az emelés maximális mértékéről, amelynek az infláció mértékéhez kell igazodnia.

Tarifaemeléskor mindenképpen szem előtt kell tartani azt, hogy a közösségi közlekedés versenyképes alternatíva legyen a lakosság számára. Megtudtuk azt is, hogy a pandémia miatti visszaesést követően mára hazánkban és Debrecenben is egy lassú utasszám-felfutás érzékelhető, s ez a gazdasági helyzet rendeződése nyomán folytatódhat.

A járműveken elhelyezett utasszámláló berendezésekkel folyamatosan vizsgálják a járatok kihasználtságát, és ahol jelentős utasszám-növekedés tapasztalható, ott igyekeznek visszasűríteni a járatokat, míg ahol jelentős visszaesést tapasztalnak, ott átszervezik, optimalizálják a menetrendet.

Nem volt szükség a tartalék buszokra

Visszatérve az első villamospótlós hétvégére, a vezérigazgató kifejtette azt is, hogy

előzetesen megvizsgálták azokat az időszakokat, amelyekben egy ilyen intézkedés menetrendi, utasforgalmi szempontból a legkönnyebben végrehajtható, ezért esett a hétvégére a választás, hiszen akkor az utasforgalom jelentősen alacsonyabb, mint a munkanapokon. Természetesen a hétvégében is vannak olyan időszakok, amelyek az utasforgalom szempontjából nagyobb mértékben érintettek, így az erre való figyelemmel csuklós buszokat közlekedtet „villamospótlózáskor" a cég.

A szakember kiemelte: a Petőfi téri indítóhelyen forgalmi tartalék is van a járművekből annak érdekében, hogyha a forgalmi helyzet azt kívánná meg, és jelentősebb utazási igényt tapasztalnának, akkor azonnal közbe tudjanak lépni az utaslemaradás elkerülése érdekében. Ennek kapcsán a vezérigazgató közölte: az első hétvégén utaslemaradás nem volt, s így nem kellett üzembe állítani a két tartalék járművet.

Az utasforgalmat a villamospótlás során folyamatosan vizsgálják, ezeket az adatokat folyamatosan elemzik, s amennyiben úgy szükséges, akkor közbe fognak avatkozni.

