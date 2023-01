Ipari, turisztikai és közszolgáltatási fejlesztésekre is nyert támogatást Hajdúnánás önkormányzata. A Hajdúnánás Ma elnevezésű közösségi oldal szerint, mintegy 311 milliót uniós forrásból az ipari parkban építenek csarnokot; útfejlesztésre pedig mintegy 471 millió forintot fordíthat a város. A 433 millió forintos turisztikai beruházás során pedig beépítik a kendereskerti Portékaház tetőterét, csónakfogadó állomást építenek a Keleti-főcsatornán, ahol egy közösségi teret is kialakítanak, továbbá egy kerékpáros sétány is készült ide az üdülőövezeti tótól.