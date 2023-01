A koronavírus-járvány csökkenésével mindenki abban bizakodott, hogy újra rendeződhetnek a mindennapok. A majdnem egy éve kirobbant orosz-ukrán háború elhúzódása miatt azonban újabb problémák merültek fel, az ennek hatására megugrott energiaárak és a történelmi mértékű aszály pedig újabb problémákkal állította szembe a lakosságot, önkormányzatokat. Az elmúlt egy évet és a 2023-as esztendő feladatait vettük górcső alá Hajdúnánás polgármesterével.

Ha pár éve megkérdezték volna tőlem, előfordulhat-e, hogy az önkormányzatnak ki kell költöznie saját épületeiből, mert nem tudja kifizetni azok rezsiköltségeit, akkor megmosolyogtam volna a felvetést. Tavaly azonban mégis meg kellett hozzuk ezt a döntést. A rendkívüli események, helyzetek rendkívüli megoldásokat igényeltek

- mondta Szólláth Tibor. Több épületük is távfűtéssel van ellátva, s azok költsége tizenötszörösére emelkedett az előző év végére. Kettőből kiköltöztek (önkormányzat hivatala, művelődési központ), egy épületben nincs szolgáltatás (Hajdú Szállás), egyben pedig a távhőt sikerült inverteres klímával kiváltani. Ezeket az intézkedéseket úgy hozta meg a város vezetősége, hogy a lakossági szolgáltatások változatlan mértékben továbbra is rendelkezésre állnak. Ezzel a döntéssel mintegy 300 millió forintos megtakarítással tudott a város tervezni az egész fűtési szezonra. Mint fogalmazott, a 2022-es év legnagyobb negatívuma, hogy az eddig bizonyos dolgok is teljes mértékben elbizonytalanodtak. A háború okozta nehézségek többek között a város határába tervezett MotoGP-beruházást is ellehetetlenítik.

Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere

Forrás: Napló-archív

– Kihívásokkal teli év áll mögöttünk, de mindezek ellenére tudtuk teljesíteni a vállalásainkat. A fejlesztések folytatódtak, és egy sor új beruházásra is lehetőséget, támogatást kaptunk. 2022 számunkra inkább az előkészítés éve volt, s abban bízunk, hogy a következő két esztendő már a megvalósulás időszaka lesz - tért át a fejlesztésekre Szólláth. Ilyen volt például több projekt megvalósítása a „város tüdejének” számító Hősök ligetében, valamint az ipari park fejlesztése. Az egyik legkiemelkedőbb, a közösség számára legemblematikusabb beruházás lesz a piac teljes felújítása. Fontos fejlesztés lesz a gyógyfürdő energetikai korszerűsítése többek között napelemes rendszer kialakításával, amely jelenleg csaknem hétszeres áron kapja az áramot. A tervek között szerepel a távhővel ellátott épületek fűtésének kiváltása geotermikus energiával, amelyben szintén történhet előrelépés idén.

Nagy hangsúlyt fektetünk az útfejlesztéseinkre, hiszen a lakosság szempontjából a környezeti infrastruktúra nagyon fontos. Igyekszünk minden pályázati lehetőséggel élni ezen a területen, de saját erőből és a lakosság bevonásával is újítjuk az utakat, járdákat

- emelte ki a városvezető. Útfejlesztésre nemrég 350 millió forintot nyert a város a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) konstrukcióban. Tervezik továbbá több külterületi út szilárd burkolattal való ellátását is. Ez utóbbival kapcsolatban a polgármester elmondta: ezek az utak évek óta kiemelt figyelmet kapnak, korábban mezőőri szolgálatot is létrehoztak ezen infrastruktúra biztonságos működtetése érdekében. A régóta működő települési adójuk jelentős részét is ezekre az utakra fordítják.

Szintén a TOP Pluszban nyert 457 millió forint támogatást a település helyi és térségi turizmusfejlesztés céljára, a Keleti-főcsatorna környezetében turisztikai attrakciók létrehozására, Szalmaház kialakítására, valamint a Portékaház fejlesztésére. Továbbá helyi gazdaságfejlesztési célra az ipari területük további fejlesztésére, a Kendereskertben új technológiai épület létesítésére és az ahhoz vezető úthálózat kiépítésére mintegy 542 millió forintot. A Kendereskertben megvalósuló fejlesztések egységével a Debreceni Egyetemmel közösen hoznának létre agráripari fejlesztési területet.

A hosszú távú cél pedig egy önálló, helyi tanszék kialakítása.

– A tavalyi nehéz év után idén egy nagyon nehéz esztendő elé nézünk. A város tartalékait szinte teljesen elvitték a megemelkedett energiaköltségek, de szerencsére a kormánytól is jelentős forrásokat kaptunk ezek kompenzációjára. Sokat kell dolgozzunk egy olyan költségvetésért, amely elfogadható, és biztosítja azt, hogy az elmúlt években teremtett értékeink megmaradjanak – tekintett előre Szólláth Tibor.

BS