Páll Dénest, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnökhelyettesét, a Gyógyszer- és Élelmiszerfejlesztési Koordinációs Központ igazgatóját választották meg a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége, a MOTESZ következő elnökének. Páll Dénes megbízatása 2025-től két évre szól.

Idén és jövőre Kempler Péter, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika egyetemi tanára, 2025-ben és 2026-ban pedig Páll Dénes, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika professzora tölti be az elnöki tisztséget.

– Megtisztelő számomra a felkérés, de azt gondolom, hogy ez a Debreceni Egyetem elismerése is, az intézmény megítélése, érdekérvényesítése a hazai és nemzetközi együttműködések szempontjából is kiemelkedően fontos. A következő két évben a jelenlegi elnök munkáját segítem, hogy megszerzett tapasztalataimat, tudásomat felhasználva 2025-től vezetőként minél sikeresebben, eredményesebben dolgozhassak a betegek, az orvostársaságok és a Debreceni Egyetem érdekében – fogalmazott Páll Dénes professzor, aki a Debreceni Egyetem Gyógyszer- és Élelmiszerfejlesztési Koordinációs Központ igazgatója és a Magyar Hypertonia Társaság elnökhelyettese is.

Leköszönő elnökként Altorjay István, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai Klinika professzora két évig a MOTESZ elnökségének tagja marad.

Az 1966-ban alapított Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége az orvosok és fogorvosok szakmai és tudományos egyesületeit, társaságait, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó természet- és társadalomtudományi társaságokat és egyesületeket fogja össze. A MOTESZ 124 tagszervezetén keresztül mintegy harmincezer magyar orvossal, kutatóval áll kapcsolatban. A szervezet célja többek között, hogy segítse a magyar egészségügyet, a magyar orvostársadalmat érintő jogalkotó munkát, támogassa és elősegítse a legmagasabb szintű orvosi és fogorvosi képzést, illetve ellátást. A szövetség interdiszciplináris szimpóziumokat szervez és képviseli a tagegyesületek közös szakmai érdekeit a hazai és a nemzetközi szervezetekben.