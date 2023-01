Egyházunk ősi hagyománya szerint a templomban végzett nagy vízszentelés mellett élő vizet is szentelünk. Egyházközségeinkben is újraélesztettük ezt a szép hagyományt: idén került sor első alkalommal közösségünkben a Berettyó folyó megszentelésére – számolt be közösségi oldalán a Bedői Görögkatolikus Egyházközség. A résztvevők a folyó partján közösen imádkoztak az Isten áldásáért. HBN