Énekszóval várták a Debreceni Kuruc Utcai Óvoda lelkes gyermekei a Mikulást, akinek a nevében kedd délelőtt Szilágyi Edina, a körzet önkormányzati képviselője és Balogh Tamás, az UniFit Fitness & Gym Center szakmai és operatív igazgatója vitte el az összegyűjtött csomagokat. A csoportszobában öt- és hatéves gyermekek a karácsonyfa körül meséltek, miket kaptak a Télapótól, majd hangos zsivaj közepette köszönték meg a mikuláscsomagokat. Az óvoda intézményvezetője, Simon Andrea meghatódva mondott köszönetet az adományért, és a Haonnak elmondta, a létesítmény nem kapott még ilyen felajánlást.

Hangsúlyozta: ez az igazi visszacsatolás, amikor látják a gyermekek őszinte mosolyát és boldogságát, mennyit jelent nekik ez a kis meglepetés.

Szilágyi Edina önkormányzati képviselő úgy szólt: az egyetemi fitnesz- és életmódközponttal nagyon régóta jó és szoros kapcsolatot ápolnak, ugyanis ez már a harmadik alkalom, hogy ezen körzet valamely intézményébe osztják szét az összegyűjtött mikuláscsomagokat, ugyanis tavaly és azelőtt is a Jánosi Úti Óvoda gyermekei kapták meg az édességekkel telerakott kis zsákokat. – Ezt egy fantasztikus kezdeményezésnek tartom, bízom benne, hogy jövőre is folytatódik ez a különleges alkalom. Hagyományteremtő programmá nőtte ki magát ez a gyűjtés, és azt veszem észre, hogy a körzetemben igénylik és szükségesek is az ilyen kis apró rendezvények. Nemcsak képviselőként, hanem anyaként is számomra egy óriási öröm, ha a gyermekeknek egy olyan élményt tudunk adni, ami emlékezetes marad a számukra – fogalmazott Szilágyi Edina.