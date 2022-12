A várossá válás kitartó munkával járt, ám szövetségeseket és előremutató jövőképet is hozott a város életébe. Nyíradony várossá válásának harmincadik évfordulójából Ünnepi Testületi Ülést tartottak a Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagytermében pénteken délután. A jubileumi ünnepséget Tasó Béla, Nyíradony polgármestere nyitotta meg.

– Képzeljünk el egy olyan várost, amely tiszta, rendezett és barátságos. Ami a lakosainak otthon ad, vendégei elé pedig nyitott kapukat tár. Ha körbe nézünk, látjuk a természetet, a parkokat és a ligeteket. De ugyanúgy felbukkannak a modern kori épületek és útszakaszok. És látjuk a városban élő lakosokat, akik kedves és szorgalmas emberek. Ezt a látványt Nyíradonyban nap mint nap megtapasztaljuk – vezette fel a polgármester.

Tasó Béla szerint a jelen virágzása mellett a eljövendő évek lehetőségei is láthatók. Reményét fejezte ki, hogy Nyíradony fejlődésével nemcsak a város fiataljait sikerül marasztalniuk, hanem mások számára is vonzóvá válik a letelepedésre. Úgy véli, Nyíradony város polgárai egy pozitív jövőképet láthatnak. –Úgy tartják, aki építkezik, az hisz a jövőben. Arra kell törekednünk, hogy mindig többet hagyjunk magunk után, és jobbá tegyük a világot annál, mint ahogy megkaptuk. De ahogy a város épült, épült egy egymásért tenni akaró közösség és egy városi identitás is – fogalmazott Tasó Béla.