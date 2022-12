A hajdúdorogi szegregált területeken közösségi házakat alakított ki a hajdúdorogi önkormányzat és a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A Petőfi Sándor utcai és a Balogh Sándor úti épületeket csütörtök délelőtt Kocsis Fülöp érsek-metropolita áldotta meg.

A 112 millió forintos pályázati összegből 2021 májusa és novembere között az épületeket felújították és átalakították, az egyik ingatlanból közösségi és szociális épületet, a másikból lakóépületet alakítottak ki. Az egyik bérlakás mellett közösségi kertet alakítottak ki, valamint olyan épület is létrejött, mely közösségi, nevelési és szocializációs funkciókkal működhet a jövőben. Azt a bérlakást, melyhez kondipark és játszótér is tartozik, a romatelep egykori lakói áprilisban vették át.

Forrás: Czinege Melinda

A Balogh Sándor úton a hajdúdorogi szegregátumban élők igényeihez igazodik az újonnan átadott létesítmény: itt a komfort nélkül, mélyszegénységben élő roma közösség gyarapodott tisztálkodási, mosási lehetőséggel , ehhez az ingatlanhoz a felügyeletet ellátó irodarész is tartozik. Ez a közösségi ház csaknem 40 négyzetméteren, 27 millió forintért valósult meg.

Kocsis Fülöp

Forrás: Czinege Melinda

A szalagátvágások után Kocsis Fülöp érsek-metropolita áldotta meg az új közösségi tereket, majd Hajdúdorog polgármestere, Horváth Zoltán mondott köszöntő beszédet. – A városrehabilitációs pályázat a szegregátumokban élőnek és minden hajdúdorogi embernek segíti a mindennapjait, közvetlen vagy közvetett módon. A legfontosabb üzenet, valamint az önkormányzat és a görögkatolikus egyház közös célja, hogy a fejlesztéssel elfogadóbbá váljék a társadalom, amihez az első lépést most megtette az önkormányzat – mutatott rá.

Kitért arra is, hogy a jogok mellett kötelezettségek is vannak, ennek egyensúlya teremti meg az együttélés feltételeit. Emlékeztetett arra is, hogy a következő évben a 2014 és 2020 között megnyert pályázatok megvalósítása kezdődik el majd, s megjegyezte, hogy ebben az önkormányzati ciklusban összesen 1 milliárd 886 millió forint került a településre.