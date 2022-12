A közelmúltban Berettyóújfaluba látogatott Elizabeth Rosato, az FBI (Federal Bureau of Investigation - Szövetségi Nyomozó Iroda) magyarországi jogi attaséja. A Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjainak tartott előadásában egyebek mellett a szövetségi nyomozóiroda történetébe, működésébe avatta be a gyerekeket, megismertette azt a folyamatot, amelyen keresztül valaki FBI-ügynökké válhat, és kitért arra is, hogy attaséként milyen feladatokat kell ellátnia.

Milyen tevékenységet végez az FBI?

Az FBI régebben hagyományosan csak reagált a bűncselekményekre, azonban az utóbbi évtizedekben már a megelőzés a legfontosabb célunk. Feladatunk, hogy a nemzetközi vagy hazai hátterű bűncselekményeket megelőzzük amerikai földön. Ezek között a leggyakoribbak az emberrablások, a terrorista-cselekmények, a kiberbűnözés és a szervezettbűnözés.

Kiből válhat FBI-ügynök és milyen kiképzést kapnak?

Különböző hátterű, végzettségű és gondolkodású emberek jelentkeznek az FBI-hoz, de célunk is, hogy minél szélesebb kvalitásokkal rendelkező kollégáink legyenek. Az alapja viszont mindenképp az amerikai állampolgárság. Ez utóbbi esetében az sem kizárt, ha a jelentkező nem a születése jogán, hanem később, állampolgársági eljárásban szerezte meg az állampolgárságot.

Milyen egy FBI-ügynök mindennapja? Mennyire összeegyeztethető a magánélettel ez a hivatás?

Egy FBI ügynök napja mindig más. Többek között emiatt is kihívás ez a munka. Lehet, hogy találkozókra készülsz egy nap, de végül egy bűnesethez hívnak ki, vagy egy krízisre kell reagálnod. Lehet, hogy el kell utaznod egy kihallgatásra, vagy letartóztatnod valakit. Tehát mindig fontos, hogy rugalmas légy, és mindenre fel legyél készülve. A nap nagy része azzal telik, hogy emberekkel dolgozol, kihallgatsz, stb. Igazából nincs egyensúly a magánélet és a munka között, inkább csak balanszírozás, néha 70–30 százalékban oszlik meg az egyensúly, néha a munka 100 százalékos erőfeszítést igényel. Nagyon nehéz tud lenni a családoknak, házastársaknak és a gyerekeknek. Emiatt nagyon fontos, hogy legyen egy támogató és megértő közeged, biztonsági hálód. Az is fontos, hogy amikor pihenhetsz, használd ki, legyen időd a fizikai és mentális egészségre, távol a munkától.

Forrás: Bekecs Sándor

Milyen feladatokat lát el egy jogi attasé Magyarországon? Miért szükséges, hogy az FBI külföldön is foglalkoztasson ügynököket?

A jogi attasé legfontosabb feladata, hogy szorosan együttműködjön a magyar rendőrséggel, nyomozóhatósággal. Itt nem csak a bűnügyek megoldásában van szerepünk, hanem például a Magyarországról elkerült kulturális emlékek visszaszállításában is segédkezünk. Nemrég New Orleansban találtak egy harangot, amely Jásztelekre szállítottunk vissza.

Milyen tapasztalatai vannak eddig Magyarországról?

Nagyon kedvelem a magyar kultúrát. Az ország borai lenyűgözőek, illetve ahol csak lehetőségem van, megkóstolom a gulyást. Még két évig itt leszek, így bízom benne, hogy minél több különlegességet megtapasztalhatok Magyarországról.

Bekecs Sándor