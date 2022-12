Szinte minden területen rekordokról számolhat be a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége. 2021-hez képest több mint ezerrel nőtt a horgászok száma, több halat tudtak a megye horgászvizeibe telepíteni, ugyanakkor a horgászvizsgával rendelkezők tábora is erősödött.

– Minden előző évi eredményünket megdöntöttük 2022-ben. A horgászok száma 22 ezerről 23 ezer fölé emelkedett, és mintegy 6 tonnával több halat telepítettünk a vizeinkbe. Bár nem egy pozitív adat, de a halőrzésben is rekord született: míg 2021-ben 230 feljelentés történt, ez a szám idén 310 fölé emelkedett

– összegezte Cserepes Ernő, a megyei szervezet ügyvezető elnöke. Mint megtudtuk, jelenleg hat főállású, hivatásos halőr és 20 társadalmi halőr lát el szolgálatot a megyei horgászvizeken. Az idei esztendő eredményei közé tartozik még, hogy a szövetség által bevezetett új elszámolási rendszert a tagegyesületek elfogadták és hatékonyan alkalmazzák, továbbá többen tettek sikeres horgászvizsgát 2022-ben.

Cserepes Ernő hangsúlyozta: sajnos a halárak drasztikus emelkedése a szövetséget is az árai növelésére kényszerítette, hogy a tervezett haltelepítéseiket meg tudják valósítani

Forrás: Napló-archív

– Év elején vezettük be azt, hogy heti három alkalommal is tartunk horgászvizsgákat, egyet közülük szombatonként. Meg is lett ennek az eredménye: a 2021-es 700 után 2022-ben már több mint ezren tettek sikeres vizsgát – emelte ki.

A területi jegyek árai is emelkednek

A következő évi jegyárakkal kapcsolatban Cserepes Ernő elmondta: az állami horgászjegy ára 5500 forintra, az ehhez kapcsolódó egységes szövetségi hozzájárulás szintén 5500 forintra emelkedik 2023. januárjában, amennyiben a horgász február 28-ig leadja előző évi horgászengedélyét.

Ehhez jön még a kötelező egyesületi tagdíj, mely minimum 2000 forint, így az állami horgászjegy ára 2023 évre legalább 13000 forint lesz. Amennyiben nem adja le idejében összesítve a fogási naplót, akkor számára legalább 18 ezer 500 forintba fog kerülni az új állami engedély. A megyei szövetség területi engedélyeinek árait 22–25 százalékkal növelték.

– Sajnos a halárak drasztikus emelkedése minket is az áraink növelésére kényszerített, hogy a tervezett haltelepítéseinket meg tudjuk valósítani – indokolta az ügyvezető elnök. 2022-ben összesen 38 tonna halat (ebből 34 tonna háromnyaras ponty volt) telepítettek a megye vizeibe összesen 59 millió forint értékben. A 2023-as cél is legalább ennyi, azonban több halasítási alkalommal a szövetség havi bevételeinek függvényében.

Minimális változások is lesznek a horgászrendben. Az országos szabályzat szerint egy horgász egy vízterületről darab- és méretkorlátozással védett halból (mint a süllő, a harcsa vagy a ponty) évente legfeljebb 25 darabot, míg keszegfélékből legfeljebb 30 kilogrammot vihet haza. Szintén az országos rendben szerepel, hogy az összesen elvihető darabszám-korlátozással védett hal 100 darab. A megyei szabályzat ezt egy 100 kilogrammos felsőhatárral egészíti ki.

– Szeretnénk a szokásos programjainkat is megtartani, mint a finomszerelékes, feeder- és pergetőversenyek, ifjúsági horgászversenyek, gyermekprogramok vagy a Keleti Kupa. Emellett folyamatos lesz a partok és horgászhelyek karbantartása, március elején kihelyezzük a süllőfészkeket, és nem maradnak el a törpeharcsa-gyérítések sem – ismertette a következő év terveit. – Szeretnének sólyapályákat is kialakítani a Keleti-Főcsatornán, erről már megkezdték az egyeztetéseket a Tiszántúli Vízügyi Igazgatósággal.

BS