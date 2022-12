Csütörtökön egyre több hírportál is lehozta: a legutóbbi nyomáspróbáján újabb műszaki gond akadt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában, így tovább csúszik annak újraindítása.

A témával kapcsolatban megkerestük Bujdos Esztert, a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatóját, aki a Haon érdeklődésére elmondta: A Mol megerősítette a hírt, miszerint komoly gondok adódtak az üzemben, a péntekre tervezett újraindulás több napot is csúszhat.

– A finomító 55 százalékon üzemelt az utóbbi időszakban, miután egy tervezett karbantartási folyamat közben olyan üzemzavart észleltek, ami miatt ismét javításokra volt szükség – tájékoztatott Bujdos Eszter. Kiemelte: továbbra is számítani kell átmeneti készlethiányra, és ahogyan azt már most érzékelni lehet, nemcsak a kisebb, esetleges független kutakon, hanem a nagyobb hálózatok kútjain is készlethiány várható. Mint leszögezte, most már több mint 500 benzinkúton tapasztalható a probléma, z várhatóan az elkövetkezendő hetekben sem fog javulni. – Minél tovább áll fenn az említett probléma a finomítóban, annál sűrűbben lesz szükség a készletekhez nyúlni – hangsúlyozta.

Mennyiségi korlátozások mindenfelé

Bujdos Eszter kitért a közelgő adventi időszakra és az ünnepekre. Mint elmondta, némiképp a karácsony is veszélybe kerülhet, mivel a helyzet nem lesz jobb, csak akkor érhető el pozitív változás, ha több fronton tud beáramolni üzemanyag az országba.

– Jelenleg minden 4. liter üzemanyag Szlovákiából érkezik. A Molnak komoly erőfeszítés, hogy ellássa az országot benzinnel, ugyanis nincs elegendő, emiatt vezette be több kút a mennyiségi korlátozást. Mindemellett érzékelhető pánikvásárlás a lakosság részéről, amely bizonyára az ünnepek közeledtével egyre csak fokozódni fog – mondta. Hozzátette: amíg a 480 forintos ársapka érvényben van, addig számítani kell arra, hogy a nagy kutakon is átmeneti készlethiány lehet.

Utánajártuk, hogy Debrecenben és környékén akadozik-e az üzemanyag-ellátás, és valóban megfordultunk olyan kutakon, ahol olyan tájékoztató jellegű tábla várja a vásárlókat, melyen a következő szerepel: Üzemen kívül! Többek közt a Mikepércsi úton se tudnak tankolni a vevők, az egyik hölgy például megosztotta a Haon érdeklődésére, hogy csaknem 40 percre járja a várost, hogy találjon olyan töltőállomást, ahol kiszolgálják.

– A napokban hallottam többeket panaszkodni arról, hogy nincs elég benzin a környéken, ahol pedig van, ott hosszú sorok várakoznak. Nos, emiatt úgy voltam vele, hogy pénteken tele tankolom az autót, hogy hétvégén idejében el tudjunk indulni a lányomékhoz Budapestre, de nem gondoltam volna, hogy ez ilyen körülményes lesz – fogalmazott Farkas Eszter.

Szervezést igényel

A Böszörményi úti benzinkútnál is jártunk, ahol továbbra is az 50 literes limit van érvényben. Ha kicsit tovább haladunk, akkor a Debrecen és Józsa közötti kútnál már jóval kevesebb benzint kapunk: az ársapkás üzemanyagból 8 litert vásárolhatnak a vevők (itt egyébként piaci áras üzemanyagot is kaphatunk).

– Nem egyszerű most a helyzet, nem az van, mint régen, hogy megállunk, és tele tankoljuk a kocsit, jóformán már ez is szervezést igényel – fogalmazott az egyik belvárosi kútnál egy éppen fizető vásárló. Ő érdekesnek találja, hogy akadnak olyan Mol-kutak, ahol nincs benzin, holott ők szállítják az üzemanyagot. Kiemelte, sokfélét hallani, ám neki csak az a fontos, hogy mindig tudjon annyit tankolni, amennyire szüksége van.

