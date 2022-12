Dél után érkeztünk az Ártánd – Bors közúti határátkelőhöz, ahol a ragyogó napsütésen kívül semmi és senki nem zavarta a látóterünket, egyenes út vezetett az ellenőrző kapuig. Elkérte a határőr a személyes iratainkat, majd jó utat kívánva tovább is engedett bennünket, zökkenőmentesen át is jutottunk a Bihar megyei faluba. Majd pár perces romániai utunkat megszakítva, visszafordultunk, hogy hazai aszfaltot koptassuk tovább. A romániai átjárónál már 3-4 gépjármű állt előttünk, de 2-3 perc múlva már a határőrnek adtuk át a személyes okmányainkat, majd felszólított – mint mindenkit, aki áthajt a határon –, hogy nyissuk ki csomagtartót, hogy megnézhessék, mi van benne. Öt perc múlva már Debrecen fele vettük az irányt.

Nekünk még sima utunk volt, ugyanakkor több nyugat-európai országban leállnak az ünnepekre a gyárak, a vendégmunkások elindultak hazafelé, nyugatról keletre, és sok helyen már a tanítási szünet is kezdetét vette ezekben napokban. A megnövekedett ünnepi tranzitforgalom miatt akár egy-másfél órával is hosszabb lehet a menetidő az M1-M0-M5/M3 autópályákon – erre hívta fel a figyelmet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az MTI-hez hét elején eljuttatott közleményében.

Sokan dolgozni és tanulni is átjárnak

A Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderül, hogy idén novemberben az Ártánd-Bors határszakaszon a be- és kilépő járműforgalom kicsivel meghaladta az 65 ezret, míg ugyanezen időszakban tavaly 91 ezer autós kelt át a határon, tavalyelőtt pedig valamivel több mint 90 ezren jelentkeztek be- és kilépésre. A számokból most az látszik, hogy valamivel csökkent a határforgalom, felkerestük a megyehatárhoz közeli települések polgármestereit, és a tapasztalataikról kérdeztük őket. A bedői és ártándi polgármester egyaránt kitért arra, hogyan változik a forgalom az ünnepek előtt. – Bedő lakosainak az egyharmada – közel 50-60 fő – mindennap átjár Romániába dolgozni, sőt tudunk olyanról, aki általános iskolába is Nagyváradra hordja a gyermekét – tudtuk meg Eszenyi Antaltól. A település első embere elmondta, hogy reggel és este nincs nagy forgalom a határátkelőnél, a várakozási idő nem haladja meg a tíz percet. Bedőtől mindössze 10 kilométerre van a határ, mégis sokan a sztrádát használják a könnyebb, egyszerűbb és a gyorsabb közlekedés miatt. A polgármester hangsúlyozta, a közelgő ünnepek idején rendszerint megnő a közlekedés a település főutcáján.

Valamikor onnan érezzük a közelgő ünnepet, hogy kinézünk az ablakon, és teherautók, személyautók egymás után haladnak el előttünk. Ilyenkor megduplázódik a forgalom a határ felé: csúcs van Bedőn – summázta Eszenyi Antal.

Hozzátette, hogy nemcsak a községből, hanem az öt kilométerre lévő Nagykerekiből is sokan átjárnak Nagyváradra dolgozni, ebből kifolyólag az átmenő forgalom is előttük halad el. Rámutatott, hogy a sokan azért vásároltak a határhoz közel ingatlant, mert Romániában háromszor annyiba kerül egy családi ház, mint Bedőn, és az átjárás sem sok idő. Az ártándi polgármester, Benkő Sándor is hasonlóképp vélekedett, kiemelte: karácsony előtt a kamionforgalmon látszik a folyamatosan növekedés, a személyautóból is sok van már az utakon, de szerencsére nincs kocsisor a határnál. Bedőhöz hasonlóan, Ártándon is sok a munkaképes áttelepült lakos, akiknek a 90 százaléka átjár dolgozni Romániába, hiszen 15-20 perc alatt a Bihar megyei székhelyre ér, emellett még a menetrend szerinti autóbusz is van Nagyváradról Biharkeresztesig, a két kis települést is érintve.

Nagyobb forgalom várható

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságot is felkerestük, hogy az ünnep közeledtével milyen forgalomra lehet számítani az ártándi határnál.

Közölték, általánosságban elmondható, hogy a közelgő karácsony, az ünnepi készülődés, a bevásárlás, valamint a Nyugat-Európából szabadságra hazatérő vendégmunkások miatt az átlagosnál nagyobb forgalom várható az ártándi közúti határátkelőhelyen.

Hozzátették, hogy a hazai és nemzetközi áruszállítók az ünnepi kereskedelmi forgalom növekedése és az év vége miatt igyekeznek teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket, ami a közúti határátkelőhelyek teherforgalmát december 23-ig jelentősen megnöveli. Ez hozzájárulhat a várakozási idő és a forgalom növekedéséhez. Ennek okán azt javasolták az utazóknak, hogy határátkelők nyitva tartásáról, és az ott várható várakozási időkről a rendőrség hivatalos oldalán (police.hu), valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódjanak. Románia irányába az országból kilépni szándékozók figyelmét felhívták arra is, hogy megyénkben a Nagykereki autópálya-határátkelőhelyet is választhatják.

ND