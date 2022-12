December 19-éig lehet jelentkezni a 2023-as Made In Debrecen Fesztiválra – olvasható a Rocksuli honlapján.

Azt írják, bármilyen produkció jelentkezhet, amely debreceninek vallja magát. Minden produkció 20 perc játékidőt és előtte 20 perc beszerelési időt kap majd valamelyik belvárosi helyszínen a március 25-én megrendezett eseményen.

A Made In Debrecen egy olyan fesztivál, ahol egyetlen nap alatt a legtöbb Debrecenhez kötődő zenei produkció bemutatkozhat különböző színpadokon, ezzel létrehozva egy izgalmas városi zenei kavalkádot. A Made In Debrecen Fesztivál valódi alulról jövő kezdeményezés, a debreceni Rocksuli, valamint több, zenével foglalkozó civil, öntevékeny csoport – például a PusztaHang és a Sofar Sounds Debrecen – tagjai szervezik, Debrecen MJV támogatásával és a Made In Pécs szervezőcsapat segítségével.