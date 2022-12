Az elmúlt évben a testvéremmel együtt kihelyeztünk néhány csomagot a főtérre és a távolból láttuk, hogy mennyire örülnek a megtalált ajándékoknak. Ezután úgy döntöttünk, hogy most is meglepjük a gyerekeket egy kis ajándékkal. A csomagba kerület egy mesés könyv és néhány édesség. Nagyon jó érzés, hogy örömet szerezhettünk másoknak, így jövőre is készülünk egy kis meglepetéssel. Örömmel töltött el a sok-sok pozitív visszajelzés