A városnapi ünnepség hétfőn délelőtt megemlékezéssel kezdődött a település központjában, Bocskai István fejedelem lovas szobránál. A koszorúk elhelyezése előtt Farkas Sándor alezredes, a Bocskai István Lövészdandár parancsnoka mondott köszöntőbeszédet, melyben kiemelte: a hajdúk elévülhetetlen érdemeket szereztek 1604 és 1606 között a Bocskai István által vezetett szabadságharc során, és elévülhetetlenek az érdemeik a győzelem kiívásában. Felelevenítette, hogy éppen emiatt adományozott 1605. december 12-én Korponán kiváltáslevelet Bocskai a hajdúknak.

Forrás: Kiss Annamarie

– Ennek köszönhető az, hogy a hajdúk kollektív nemesi jogra emelkedtek, és az is, hogy a hajdútelepülések megszabadultak a földesúri hatalom alól, és mezővárosi rangra emelkedtek – szólt a megemlékezőkhöz, kiemelve, hogy a fejedelem mindezért cserébe a haza szolgálatát kérte. Rámutatott: ez a szolgálat ma is megfigyelhető, hiszen a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárja a legnagyobb létszámú harcoló alakulat Magyarországon. – Az állományunk döntő többsége a környékről van feltöltve, tehát a hajdúk utódai továbbra is szolgálják a hazát. Teszik ezt határainkon kívül is, hiszen ne feledjük el, hogy ezek a katonák szolgáltak már Irakban, és jelenleg is szolgálnak a NATO legnagyobb műveletében, Koszovóban. Határainkon belül ott vannak a déli határvidéken, az Oroszország és Ukrajna közt kirobbant konfliktus következtében pedig az észak-keleti határvidéken is – ismertette. Szavai szerint példaértékű az együttműködés a város és a dandár között.

Előre lépni csak békében lehet

A megemlékezés után a városháza dísztermében ünnepi képviselő-testületi üléssel folytatódott a városnapi program. Az eseményen megjelenteket Csáfordi Dénes, Hajdúhadház polgármestere köszöntötte elsőként. Beszédében a közösség, a szövetségek, az összefogások jelentőségét és szükségszerűségét hangsúlyozta.

– Kell a példa is. Ha van gondolat, erő, akarat, és a tettek mezejére léptünk, akkor kell, hogy példa legyen előttünk, a régi tapasztalás, a múltunk ismerete. Kell, hogy ismerjük elődeink életét, cselekedeteit, kell, hogy ismerjük a közösségünk és a városunk történelmét – emelte ki, hozzátéve, hogy az ősök példája erőt ad a mindennapi nehézségek leküzdéséhez.

Több mint 9500 hajdú telepedhetett le a vidékünkön, esélyt kapva arra, hogy régóta várt békében otthont teremtsenek, családot alapíthassanak, városokat építsenek – emlékezett Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, aki a köszöntőjében kiemelte: az alkotó ember nélkül minden települési fejlesztés csak infrastruktúra. Mint mondta, a város lelkét a tenni akaró személyek adják. A Hajdú-Bihar legendáriumból idézve mutatott rá arra, hogy dolgozni csak akkor lehet, amikor béke van és az embernek vannak céljai. – Amikor Bocskai István letelepítette a hajdúkat, akkor azok az emberek úgy gondolták, hogy jövőt építenek – hangsúlyozta.

Forrás: Kiss Annamarie

– Kaphatnak-e többet azok, akik hűségesek maradnak a hazájukhoz, és azon is el kell gondolkodni, hogy adhat-e többet egy ország a polgárainak, mintsem azt, hogy biztonságban otthont építhetnek, családot alapíthatnak – tette fel a kérdést Tasó László országgyűlési képviselő. Szavai szerint a hajdúk leszármazottai, a magyar emberek jogosan várják el, hogy házat kapjanak a hazájukban, hogy biztonságban tervezhessék a jövőjüket. Az országgyűlési képviselő felelevenítette a hajdúvárosok kialakulásának történetét, és rámutatott: egység, szövetség alakult ki e települések között.

– Tudjuk, hogy kiváltságokat kapott minden hajdú vitéz és családja, köznemesekké váltak. Egyikünk se vágyna többre, csak köznemesnek lenni, hiszen ez ma annyit jelent, hogy a teljesítményünket elismerik, a munkánkat megbecsülik, és a hűségünket is jutalmazzák – mutatott rá. Kitért a jelenkor nehézségeire is, és elmondta, hogy a nehéz időkben a fejlődésért egymás felé kell fordulni, mert összefogással tehetünk a céljaink eléréséért. – A szövetségeseinkkel újra kell gondolni az együttműködésünket, újra meg kell látni a másikban az erőt, ugyanakkor bízni kell a saját erőnkben is – szólt a megjelentekhez.