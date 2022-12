Egy Facebook-csoportban tett közzé nemrégiben egy debreceni hölgy egy sajnálatos esetet, miszerint idén novemberben nyoma veszett egy előre fizetett, ajánlott küldeményének. Mint írja, a posta adatai szerint a csomagot átvették, azonban hozzá nem érkezett meg. Amikor az egyik postahivatalban érdeklődött, mindössze arra tudtak választ adni, hogy a rendszer szerint a csomagot valaki átvette. Elmondása szerint az ügyintéző arról tájékoztatta, hogy a Covid-járvány óra nem kötelesek aláíratni semmit.

Több hozzászólásban vitatják utóbbi állításnak a létjogosultságát, habár egyéb csomagküldő cégek is köztudottan alkalmazzák a járványidőszak alatt ezt a gyakorlatot. A poszt alatt többen is hasonló esetekről számolnak be hivatalos okmányok, ajánlott küldemények kapcsán. Nem létező igazolványszámokról és felismerhetetlen aláírásokról is szó esett.

Kíváncsiak voltunk, általánosan milyen szabályok érvényesek a küldemények kézbesítésére. A Magyar Postát kérdeztük, mi a csomagszállítás hivatalos menete, és milyen esetben tehető felelőssé a kézbesítő vagy a hivatal. Az ajánlott küldeményt – vagyis a sima nem tértivevényest – levélszekrény útján kézbesítik a kézbesítők. Miután ez azonosító számmal rendelkezik, ezért ez a küldemény nyomon követhető. Miután a kézbesítő bedobta a levélszekrénybe az ajánlott küldeményt ezt a nála lévő PDA készüléken rögzíti – írja válaszában a Magyar Posta kommunikációs osztálya.

A hivatal hozzáteszi, könyvelt, vagyis a tértivevényes küldeményt és a hivatalos iratokat munkatársaik személyes átadással kézbesítik. Az átvételi jogosultságot mindig személyazonosság igazolása után végzik a kézbesítők. A személyazonosság igazolására alkalmas okmány elnevezését, betűjelét és számát is rögzítik.

A válaszból kiderül, a Posta szabályai alapján a csomagok átadásának nyomon követhetőnek kell lennie, a járványügyi intézkedésektől függetlenül a kézbesítő köteles rögzíteni az adatokat. Azonban az ettől a gyakorlattól eltérő esetek nem ezt tükrözik, ami lehet tévedés, sietség vagy emberi mulasztás eredménye.

