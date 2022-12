A 2020/2021-es tanévben nyílt először lehetőség arra, hogy a 12. életévüket betöltött, és az általános iskola 7. osztályába járó lányok mellett a fiúk is önkéntes, ingyenes HPV elleni védőoltásban részesüljenek az oktatási intézményben szervezett oltások során. 2014 óta elérhető a hetedikes lányok ingyenes oltása, ennek köszönhetően az átoltottság ebben a korosztályban elérte a 81 százalékot. A fiúk oltásával a vírus cirkulációja tovább csökkenthető. A HPV a humán papillomavírus nevének rövidítése. Több mint százharminc típusa van, és az ismeretek szerint ezek közül legalább 13 okozhat méhnyakrákot. Bebizonyították, hogy a méhnyakrákos esetek mintegy 70 százalékáért a humán papillomavírusok két típusa tehető felelőssé. Az állam által térítésmentesen biztosított vakcina a szexuális élet megkezdése előtt alkalmazva az átlagosan 44 hónapos követési idejű klinikai vizsgálat alapján kiemelkedő, 93 százalék feletti védettséget nyújt a méhnyakrák kialakulása ellen az azt okozó HPV-típusoktól függetlenül.

Hajdú-Bihar megyében az idei tanévben 4935 tanuló volt jogosult a térítésmentes HPV elleni védőoltásra. A vakcina beadásához szükséges hozzájárulást a diákok 75 százaléka esetében írták alá a szülők. Az oltást igénylő diákok 54 százaléka lány, 46 százaléka fiú

- tudatta érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, hozzátéve, a vakcinákat idén is az iskolaorvosok adják be két részletben, 6 hónap különbséggel. Az első részletet a fiatalok már meg is kapták a tanév elején, míg a második oltásra április-májusban kerül sor. Fontos, hogy mind a két adag szükséges a védelemhez.

A tavalyi évben 5100 hetedikes diákból 3500 igényelte a HPV elleni védőoltást, nemenkénti megoszlása megegyezett az ideivel. Míg a 2020/2021-es tanévben 5400 tanulóból 4100 élt a lehetőséggel, közülük körülbelül 1900 volt fiú.

A méhnyakrák az emlőrák után a női szervezet második leggyakoribb rosszindulatú daganata. Magyarországon a statisztikák szerint évente 1300-1500 új beteget diagnosztizálnak, az esetek többségében 30-40 éves korban, de egyre növekszik a fiatal, 30 év alatti páciensek aránya. Pedig a betegség – ha időben felfedezik – gyógyítható. Ennek ellenére 2008 és 2014 között Magyarországon évente átlagosan 408 nő halt meg méhnyakrák következtében. A HPV összességében a rákos megbetegedések 5 százalékáért tehető felelőssé.

Hogyan lehet elkapni?

Az egyéni felelősségvállalás részeként fontos a HPV-fertőzések elleni védekezésben az egészséges életmód (megfelelő táplálkozás, mozgás, dohányzás és túlzott alkoholfogyasztás mellőzése), a megfelelő testi higiéné, a monogám párkapcsolat, az oltás igénybevétele, továbbá az ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokon való részvétel. Valamilyen HPV-fertőzésen az emberek 50-80 százaléka átesik élete során úgy, hogy a legtöbbjük nem is tud róla. A fertőzés átvihető szexuális előjáték, valamint hüvelyi, anális és orális aktus során. Természetesen nagyobb kockázatot vállalnak azok, akik védekezés nélkül létesítenek szexuális kapcsolatot és azok is, akik gyakrabban cserélgetik partnereiket. A lakosság ennek ellenére nincs tisztában a HPV veszélyeivel, és sokan gondolják, hogy óvszerrel védekezhetnek a vírus ellen. A fertőzés azonban bőrkontaktussal is terjed, ezért az óvszer csak 70 százalékos védelmet nyújt.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ korábbi tájékoztatása szerint a HPV-fertőzés általában tünetmentes, átmeneti jellegű, és az esetek legnagyobb részében nem okoz megbetegedést, hiszen a vírus legtöbbször 1-2 év alatt eltűnik a szervezetből. De ha valaki az erősen rákkeltő HPV-típussal (16-os, 18-as) fertőződik meg, az magas kockázatot jelent a méhnyakrák kialakulása szempontjából. Érdemes tudni, hogy

a vírusra a fertőződés után nem emlékszik az immunrendszer, így ugyanazt a HPV-típust többször is el lehet kapni. Akár ugyanattól a partnertől is.

És hogy hogyan okoz méhnyakrákot a HPV?

A vírus bejut a méhnyak felszíni sejtrétegébe, ahol évekig is megmaradhat anélkül, hogy problémát okozna. Azonban előfordulhat, hogy különösebb ok nélkül elkezd a sejtekben kóros átalakulásokat előidézni. Ezt nevezik rákmegelőző állapotnak. A méhnyakrákszűrés nemcsak a daganatot, hanem ezt az állapotot is felismeri. Ha nem kezdődik el a gyógyítás, akkor a kóros elváltozásból kialakulhat a rosszindulatú daganat, ami súlyos betegséghez és halálhoz vezethet. A rákmegelőző állapotból a rosszindulatú daganat kialakulásáig akár 5-10 év is eltelhet, amely idő alatt a kóros elváltozás még időben felfedezhető. A HPV-fertőzéssel kapcsolatos figyelem rendszerint a nőkre irányul annak ellenére, hogy a férfiak sem csak a fertőzés továbbadásában érintettek, hiszen esetükben is számos egészségügyi problémát okozhat a vírus – akár hónapokkal vagy évekkel a megfertőződés után. Ilyen lehet a nemi szervi szemölcs, a péniszrák vagy a középgaratrák.

Az oltás hatására az immunrendszer képes lesz arra, hogy a valódi vírus megjelenése esetén gyorsabban termeljen ellenanyagot ellene, ezáltal a szervezet képes lesz kivédeni a fertőzést.

A HPV elleni védőoltás tehát képes megelőzni a fertőzést a vírus azon két típusa esetében, amely a méhnyakrákok mintegy 70 százalékát okozza.

Természetesen az egyéb HPV-típusok okozta daganatok elleni is véd az úgynevezett keresztimmunitásának köszönhetően. A HPV oltóanyagok a megelőzésére szolgálnak: a meglévő HPV-fertőzést, vagy a HPV-fertőzéssel összefüggő kóros állapotokat megszüntetni, meggyógyítani nem képesek. Jelenleg három vakcina érhető el, mindegyiket az Európai Unióban törzskönyvezték. Egyik sem tartalmaz élő biológiai anyagot vagy vírus DNS-t, ezért nem képesek fertőzést kiváltani. Az oltás azoknál a leghatékonyabb, akik még nem éltek nemi életet, így nem fertőződhettek meg HPV-vel; de a korábban megfertőzötteknél is alkalmazható az újrafertőződés megelőzésére.

Kutatások szerint azok, akik megkapják a védőoltást, magas szintű védettséget élvezhetnek legalább nyolc éven keresztül, és nincs szükség emlékeztető oltásra. Az időben beadott vakcina és 25 éves kor felett a rendszeres méhnyakszűrés együttesen nyújtja a lehető legteljesebb védelmet a méhnyakrák ellen.

A HPV-fertőzésre nincs gyógymód, csak az általa okozott tüneteket és betegségeket lehet kezelni. Ezért kell a megelőzésre helyezni a hangsúlyt!

