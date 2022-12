– Most újra van lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, emelkedett lélekkel és szívvel készüljünk az ünnepre – mondta. A polgármester arra is kiért, az elmúlt években az adventi gyertyagyújtásokat is csak szűk körben tudták megtartani, így az elmúlt időszak egyik legfelemelőbb pillanata volt az, hogy most újra a város főterén lobbanhatott fel az adventi koszorún az első gyertyaláng.