Minden félév végén gálakoncerttel fejezik be a kurzust a Debreceni Egyetem könnyűzene iránt érdeklődő, a különféle hangszerek mellett éneklést is tanuló hallgatói, akik a DE más-más képzéseiről érkezve fejlesztik zenei tudásukat. A kurzus már több mint öve várja azokat a fiatalokat, akik számára fontos a zene és szeretnének komolyabb szinten is foglalkozni vele – írja az unideb.hu.

A mostani kurzuson huszonnégy egyetemista és külső résztvevő gyakorolt hétről-hétre, hogy vasárnap este mindannyian színpadra lépve, igazi stíluskavalkád mellett adjanak számot tudásukról a Zeneművészeti Kar Liszt termében.

Kapusi Kálmán, a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének vezetője a koncert előtt tartott beszédében értékelte az elmúlt félévet és kiemelte: Debrecenben, valamint az egyetemen is nagy szükség van a könnyűzenei oktatásra, mely az egész országban példaértékű jelentőséggel bír. – A Debreceni Egyetem számára fontos a könnyűzenei oktatás, a kurzus is ezt a szemléletet erősíti. Nagyon sok külföldi diák vesz részt ebben a képzésben, ennek köszönhetően egy valódi multikulturális közösség alakul ki minden szemeszter idején, így a résztvevők megismerhetik egymás tradícióit is. Az a cél, hogy élvezzék, amit csinálnak és a munkájuk révén színesítsék az egyetem képzési palettáját – mondta az intézetvezető.

A gálán a debreceni Rocksuli legtehetségesebb tanulói is felléptek, akik rendre az adott szemeszterben éppen hiányzó hangszeres játékkal egészítik ki a zeneszámokat. Kapusi Kálmán megjegyezte: tervezik, hogy még szorosabbra fűzik az együttműködést a Rocksulival.

A gálakoncert zárása igazi közösségi élmény volt, a színpadra lépett 24 fiatal, magyarok és külföldiek együtt énekelték el az LGT Neked írom a dalt című klasszikusát. A nagy sikerű kurzusra évről évre egyre többen jelentkeznek, az élénk érdeklődésre való tekintettel jövőre is folytatódik a kezdeményezés, az egyetemi szintű könnyűzenei oktatást pedig a szeptemberben induló, országosan egyedülálló kortárs könnyűzenei alapszak fogja még inkább megerősíteni.