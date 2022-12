Egy sommelier szemével

Erdei Nóra, a Visit Debrecen PR menedzsere a köszöntő beszédében azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt hetek elismerései mind a városnak, mind a Visit Debrecennek jól tükrözik, hogy nagyon jól megfér egymás mellett az épített, valamint a kulturális örökség, a konferenciák, az üzleti rendezvények, a családi programok, a gyógyászati wellness szolgáltatások, valamint a fesztiválok, a kulturális sportesemények és nem utolsó sorban a gasztronómia is.

– Úgy gondolom helyiként, és a turistáktól is azt a visszajelzést kapjuk, hogy egy olyan fellendülés ment végbe, mely révén méltán kiemelhetjük a gasztronómiát egy fontos turisztikai terméknek. Természetesen ezen belül lényeges elem maga a borkultúra is, a magyar bornak a népszerűsítése – fogalmazott.

Kiemelte: nagyon örül, hogy a női oldalt erősítheti a bormustrán.

Kovács Pál, Borászok Barátja díjas borszakértő, a Magyar Bor Akadémia rendes tagja a beszédében elmondta, hogy az idei borversenyre összesen 17 borvidék 61 pincészetének 359 bora került be, amelynek első körös bírálatát már megtartották. Arról tájékoztatott a borszakértő, hogy tizennyolc borász és nemzetközi borbíró fog választani.

– Mindig vak kóstolás van, sosem tudjuk, melyik pincészet bora kerül elénk, illetve azt tudjuk, hogy prémium vagy klasszik kategóriát ízlelünk – avatta be a Haont zsűrizés szempontjaiba Vállai Béla sommelier, a bormustra egyik titkára. Mint mondta, azt veszik figyelembe a pontozáskor is, hogy mennyire van egyensúlyban a bor, főbb szempontok, a szín, az illat, az íz, a lecsengés és az élmény.

– Mindig arra törekszünk, hogy a nagyközönség számára közérthető borokat válasszunk, mivel később a vendéglátóegységek polcain is vélhetően ott lesz, így mindenképp egy nagyon jól iható bor kell. Az illatban például az is érzik, ha borkészítési hiba adódik, vagy például hozzátartozik a kultúránkhoz a fröccs is, ezért figyelembe kell venni ezt a szempontot is – mondta. Úgy fogalmazott a zsűrizéssel kapcsoltban: a többfajta szájíz fontos eleme a kóstolásnak, emiatt a zsűri nemcsak szakmai, hanem társadalmi bírákból is áll.

Beavatott abba is, hogy mivel is foglalkozik egy sommelier. Mint megtudtuk, mindennel, ami folyékony; legyen ez víz, kávé, rum, tea, sőt még a szivarok is ide tartoznak, hiszen azok jól lehet párosíthatók a különböző italokkal.

