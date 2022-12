Annak ellenére, hogy idén sem utcabál, sem tűzijáték nem csalogatta a debreceni főtérre az embereket, csendesnek és kihaltnak semmiképpen nem lehetett nevezni azt. Programok híján a karácsony után megmaradt lehetőségeket élvezte ki az igen szép számmal egybegyűlt tömeg.

A finom falatok most is jólestek, egész este kígyózott a sor a kürtőskalácsos előtt, de sokan várakoztak kenyérlángosért és forralt borért is. A szilveszteri kellékek is sokakat érdekeltek, a színes parókák, a konfetti és a duda szintén gyorsan fogyott az árusoknál.

Otthon vagy házibuliban

Volt, aki enni, és volt, aki inkább mozogni érkezett szilveszterkor a Kossuth térre. A jégpályán olyan gyorsan siklottak a korcsolyázók, akárcsak a 2022-es év napjai egymás után. A legtöbben fiatalok, akik azt mondták, a korcsolyázás után barátokhoz sietnek majd, házibuliban töltik ugyanis a szilvesztert.

A Csősz család

Forrás: Kiss Annamarie

Olyan is akadt, aki az ünnepi fényeket nézte meg még egyszer utoljára a ’22-es évben, így tett például a Csősz család. – Most sétálunk egyet, majd otthon fog telni az este további része a családdal, négyesben – mondta el Csősz Levente, aki a feleségével, Annával és gyermekeivel, Lujzával és Vincével sétált szilveszter délután a főtéren. A szülők kivárják majd az éjfélt otthon, de újévi fogadalommal nem terhelik a lelkiismeretüket.

Kovács Zsuzsanna és lányai, Takács Anna és Bernadett

Forrás: Kiss Annamarie

Kovács Zsuzsanna és lányai, Takács Anna és Bernadett a maskarát sem hanyagolták el, a főtéren már szilveszteri szettben nézelődtek, sőt vásároltak még kellékeket, hogy otthon, a házibuliban másoknak is jusson a mókás kiegészítőkből. – Sertést, lencsét és virslit eszünk majd, és pezsgővel is koccintunk éjfélkor – osztotta meg az édesanya a szilveszteri programot.

Petra, Lili és édesanyjuk, Beáta

Forrás: Kiss Annamarie

Petra és Lili jó hangosan fújták a dudáikat, a kislányok az édesanyjukkal időztek az ünnepi téren. A családanya elmondta, hogy bár általában kimozdulnak szilveszterkor, most úgy döntöttek, hogy a saját otthonukban búcsúztatják az óévet. – Finomakat fogunk enni és ünnepelni, amíg bírunk. A szokások rabjai vagyunk, úgyhogy nálunk sertéshús és kocsonya, éjfélkor lencse és virsli lesz a menü – mondta el Beáta.

Hiányolják a tűzijátékot

Megkérdeztük a szilveszterezőket arról is, hogy hiányolják-e a szokásos főtéri hacacárét, na és persze az éjféli tűzijátékot. Többen úgy nyilatkoztak: főként az élő zenét és az utcabált hiányolják, azt is leginkább azért, mert most nagyon kedvező lenne az időjárás a szabadtéri szórakozáshoz.

– Nagyon sajnáljuk, hogy elmarad, de megértjük az okát. A tűzijátékot is hiányoljuk, hiszen mi kisgyermekes család vagyunk, és mivel mi úgy nőttünk fel, hogy a tűzijáték hozzátartozik a szilveszterhez, sajnáljuk, hogy a gyermekeink ebből az élményből kimaradnak – nyilatkozott portálunknak egy édesanya. Mások is osztoztak a véleményében, de persze olyannal is találkoztunk, aki örült annak, hogy most nem durrogással lépünk át az új esztendőbe.