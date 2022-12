Hallani a csendet

A fehér karácsonyról már le kellett mondanunk, ugyanis a hőmérő higanyszála majdnem eléri a plusz 10 Celsius-fokot, és a felmelegedés a jégpályának sem tett jót: néhol víztócsákat kell kerülgetniük a korizni vágyóknak A tavalyi évben debütáló 750 négyzetméteres korcsolyapálya idén is nagy népszerűségnek örvend ennek ellenére is, ezt az is alátámasztja, hogy szombat délelőtt több család vette birtokba a jégpáncél borította területet. A gyerekek között volt, aki anya vagy apa kezeibe kapaszkodva rótta az első köröket, de volt olyan külföldi diák, aki most először próbálta ki ezt a sportot. A jégpálya hangos, olykor gúnyos nevetésektől volt hangos, de volt, aki csak egy szelfi kedvéért csúszkált be a jégre. A boltokon kint a zárva tábla, a város elhalkult, a varjak károgása töri meg olykor a néma csendet. Az illatok elszálltak, a zajok megszűntek, az emberek pedig az otthon melegében élvezik a lelassult napok nyugodtságát.

ND