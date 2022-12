Három év után köszönthették újra együtt a karácsonyt és az év végét a Rektori Hivatal, a Rektori-Kancellári Kabinet és a Kancellária munkatársai.

- Utoljára 2019 decemberében gyűlhettünk össze ilyen körben, azóta sok minden történt, de kiderült az is, hogy együtt bármilyen akadályt le tudunk küzdeni. Közös szándékokkal, egymás iránt érzett empatikus felelősséggel vészeltük át az elmúlt nehéz időszakokat és az elkövetkezőkben is pontosan így teszünk. Az előttünk álló évekre kívánok magunknak ugyanilyen együttérzést, ugyanilyen összetartást és sikereket – szólt a megjelentekhez Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora.

Az elmúlt évek egyetemi szempontból sorsdöntő eseményeit Bács Zoltán kancellár idézte fel. Szólt a covid-járvány miatt hozott intézkedésekről, a modellváltás szerteágazó folyamatáról, az Ukrajnában kitört háborúról és az energetikai válságról.

- Mindezzel ez a közösség megküzdött, és tudunk pozitívan tekinteni a jövőbe, muszáj is, hogy így tegyünk. A Debreceni Egyetemen nem áll le a fejlődés, most is tervezzük az újabb beruházásokat. A cégeinkkel együtt csaknem 12 ezren dolgoznak az intézményben, ami nem szokványos sem a felsőoktatásban, sem a vállalati szektorban. Ezt a hatalmas gépezetet a Rektori Hivatal, a Rektori-Kancellári Kabinet és a Kancellária dolgozói áldozatos munkával szolgálják ki, amiért köszönet illet mindenkit. Állandó változásokat élünk meg, de itt vagyunk, együtt vagyunk, és bízhatunk egymásban – fogalmazott a kancellár.

A karácsonyi hangulatot a Zeneművészeti Kar Könnyűzenei Intézetének műsora alapozta meg a Hallban tartott esten. Felléptek Tóth Gréta, Nádasi-Kapás Klaudia, Szilágyi Júlia, Bách Phuong és Illés Katalin hallgatók, közreműködtek a Könnyűzenei Intézet oktatói.