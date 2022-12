Vasárnap a Regélők énekegyüttes ad adventi koncertet, majd a Remény gyertyájának meggyújtása után a gyerekek csengettyűk segítségével együtt zenélhetnek.

Forrás: Molnár Péter

Mikulás-programokkal és a Remény gyertyájának meggyújtására várták a családokat advent második hétvégéjén a debreceni, Oláh Gábor utcai Sziget-kék Tematikus Parkban a BMW Group Gyár Debrecen támogatásával. Az esemény kétnapos, tehát akik kedvet kapnak a mozgáshoz, valamint szeretnének kikapcsolódni, azokat vasárnap is tárt karokkal várja a rendezvény.

Forrás: Molnár Péter

Szombaton inkább az önfeledt vidámságé volt a főszerep, míg a vasárnap egy picit az adventi elmélyülést is szolgálja majd. A közelgő karácsony jegyében folyamatosan lesznek kézműves foglalkozások, s gipszfigurákat lehet festeni, képeslapokat lehet készíteni. Szombaton a Lesz Dance Tánc- és Sportegyesület táncosai különleges jelmezekben igazi manótáncot adtak elő. Népszerű attrakciónak számított az Alma együttes koncertje, melyet ugyan zárt térben rendeztek meg, de a parkban tartózkodók is hallhatták a zenét. – Az volt a tervünk, és gyakorlatilag úgy álmodtuk meg az egész fejlesztést, hogy nyári, valamint téli rendezvényekre is alkalmas legyen a park. Annak idején a Pagony, mondhatni, kiürült télen, és az volt a tervünk, hogy olyan ingyenes lehetőséget adjunk a debrecenieknek, amit bármikor kihasználhatnak. A rendezvényház óriási segítséget nyújt a közösségi életnek a megélésére. Mindannyian tudjuk, hogy a kicsik 1-2 óránál nem bírnak tovább kint lenni a téli hidegben, itt pedig ez nem akadály, ugyanis adott minden ahhoz, hogy felmelegedjenek, a benti terek is kitűnően alkalmasak arra, hogy kikapcsolódjanak, játsszanak. A mostani rendezvénnyel többek közt az volt a célunk, hogy minőségi programokkal, fellépőkkel várjuk az érdeklődőket, ugyanis a Sziget-kék a kezdetektől fogva az értéket szeretné közvetíteni – fogalmazott a Haon érdeklődésére Széles Diána alpolgármester.

Forrás: Molnár Péter

Együtt zenélnek a gyerekek

– Vasárnap a Regélők énekegyüttes ad adventi koncertet, majd a Remény gyertyájának meggyújtása után a gyerekek csengettyűk segítségével együtt zenélhetnek a Hajdúdorogi Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola Csengettyű Gyermekkarával. A hét utolsó napján is találkozhatunk Kandúrkával, a Sziget-kék kabalacicájával, akihez vasárnap társul a Mikulás is – jegyezte meg Kiss Judit Erzsébet, a Sziget-kék Tematikus Park létesítményvezetője. Kiemelte: szombaton kora délutánig csaknem 1200 érdeklődő látogatott ki a Sziget-kékbe.

