Az együttműködéssel ezentúl hosszú távon is javul majd azoknak a támogatottaknak az ellátása, akik a szomszédban dúló háború miatt érkeztek a cívisvárosba. A támogatással a lakhatásról gondoskodó Dorkász Szolgálat, az élelmezést működtető EU-Roma Országos Egyesület, az egészségügyi ellátást biztosító DAEFI és a debreceni Család- és Gyermekjóléti Központ munkáját segítik. A megállapodást a gyermekjóléti központ Thomas Mann utcai épületében hétfő délután rögzítették.

Papp László polgármester először az orosz–ukrán háborúról és Debrecen testvérvárosainak támogatásáról, majd az eddigi karitatív akciókról beszélt.

A háború végét nem látjuk, ezért is fontos fokozni a segítségnyújtás minőségét – fogalmazott.

Papp László

Forrás: Kiss Annamarie

Felidézte, hogy az UNICEF három hónappal ezelőtt levélben kért találkozót Debrecen városvezetőségétől a támogatás lehetőségeivel kapcsolatban, majd a szervezet képviselőivel Széles Diána dolgozott ki átfogó és részletes programot. – A ma létrejött 480 millió forintos támogatásról szóló megállapodással a menekültek ellátását magasabb szinten tudjuk végezni, fokozott figyelmet fordítva a gyermekek mentális egészségének megőrzésére és ezáltal a családok megsegítésére – jegyezte meg. Elmondta, hogy megvan a menekült családok részéről a beilleszkedés szándéka, sokan vállaltak már munkát Debrecenben, amihez szintén rendszeresen kapnak információt az ideérkező családok. – Debrecent gondoskodó városként tudjuk emlegetni – összegzett végül, majd az összegyűjtött adományokkal és azok szervezett célba juttatásával kapcsolatban kiemelte a Debreceni Karitatív Testület tevékenységét.

A 480 millió forintból az UNICEF több debreceni intézmény működését segíti majd. Az egyik ilyen szervezet a Papp Csaba vezette DAEFI, mely szűrővizsgálatokkal, egészségfejlesztő programokkal vesz majd részt az ellátásban, az egészségügyi prevenciós tevékenységet pedig a menekültek szálláshelyén, a Dorkász táborában végzik majd. A Szent Anna utcai egészségügyi intézmény funkciója is megváltozik a program részeként, az új szolgáltatásban itt nemcsak az Ukrajnából származó, hanem a debreceni gyerekek is részt vehetnek majd. A Thomas Mann utcai gyermekjóléti központ mobil szakmai hátteret ad, a szervezet szakemberek bevonásával a menekültprogramban részt vevő családok életét könnyíti meg az erre elkülönített 135 millió forintból. Az étkezéssel kapcsolatos ellátást az EU-Roma Országos Egyesület 128 millió forintból látja el.

Forrás: Kiss Annamarie

Pilar Gonzalez Rams, az UNICEF Regionális Ukrán Menekültprogram Magyarországi Programjának koordinátora rámutatott: a mai megállapodással több ágazatra kiterjedő csomag eljuttatásában nagy segítséget nyújtottak a debreceni szervezetek és az önkormányzat. – A háború kitörése óta a gyermekek humanitárius helyzete fokozatosan romlik, 70 százalékuk menekült eddig más országokba – fűzte hozzá. Kitért arra is, hogy a szervezet egyik legfontosabb feladata a gyermekjogok, a megfelelő védelem, az egészségügyi szolgáltatás biztosítása elsősorban a gazdasági és társadalmi szempontból lemaradó gyermekeknek.

Az UNICEF regionális irodájának kiterjesztéseként együttműködünk a nemzeti és a helyi önkormányzatokkal, civilekkel, karitatív szervezetekkel, a programokat pedig úgy valósítjuk meg, hogy minél több gyereknek tudjunk segítséget nyújtani

– mutatott rá.

Pilar Gonzalez Rams

Forrás: Kiss Annamarie

Orosz Aurélia, a gyermekjóléti központ vezetője szerint az együttműködéssel eddig nem ismert szakmai tapasztalatokra tehetnek szert, mivel mindkét szervezett mottója az, hogy a gyermek az első. Hangsúlyozta: azokra a családokra fokozottan oda kell figyelni, akiknek el kellett hagyniuk a biztonságos otthont. – Az együttműködéssel olyan csoportok jönnek létre, melyek együtt segíthetnek ebben, és olyan közösségi terek is kialakulnak, melyek a segítségnyújtás mellett szabadidős tevékenységre is alkalmasak lesznek.

Papp Csaba a DAEFI képviseletében felidézte: összefogtak és gyorsan reagáltak, amikor kitört a háború, annak ellenére, hogy nem tudhatták, hány ember érkezik majd.

Akik itt maradtak, azok között több mint 100 gyerek van most a Dorkász Központban, akiknek a magyar állampolgároknak járó egészségügyi ellátásra és oktatásra van szükségük.

Kiss Ábel Lukács, a Dorkász Szervezet vezetője elmondta, hogy felekezetközi szervezetként a célcsoportjukat a bibliából merítik, így a háború kitörésekor megnyílt a kemping a menekültek számára. Hozzátette, hogy jelenleg 200 menekült él ott, de a szállás és étkezés mellett hosszú távon úgy tűnik, hogy egyre több mindenre van szükségük. – Öröm és büszkeség, hogy mindenki beállt a munkába, és a gyermekekről is tudunk gondoskodni. Pedagógiai koncepció jött létre, hogy minden gyermek a saját szintjén fejlődjön, s majd be tudjon kapcsolódni az oktatásba. Óvodai csoportok, osztályok, többsíkú oktatás a cél, de abban is segítünk a dolgozó családoknak, hogy lakhatást találjanak – ismertette a programot.

EU-Roma Egyesület elnöke, Aba-Horváth István úgy összegzett: akik messziről jönnek, biztonságra és kiszámíthatóságra vágynak, ehhez nyújt segítséget most az UNICEF.

SZD