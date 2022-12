Bővíteni a lakosság elsősegélynyújtó ismereteit – a legfontosabb alapcélkitűzés, amit a 2015-ös induláskor megfogalmaztak az egyesületi tagok, akik szakemberként időről időre tapasztalják, milyen jelentősége van a laikusok segítségének az egységek kiérkezéséig. Bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba, intézményekbe járnak el, hogy ott ingyenes oktatással a kicsiket és a felnőtteket egyaránt tudással és ezzel együtt bátorsággal vértezzék fel. Emellett tájékoztató jellegű egészségügyi oktatóanyagokat készítenek, melyek bárki számára elérhetőek a közösségi oldalukon, illetve a www.mento2015.hu honlapon.

Az úgynevezett idegen elsősegély nagyban emeli a sikeres újraélesztések arányát, de más esetekben is igen nagy jelentőséggel bír – tudtuk meg Elek Józseftől. A Mentődolgozók Kulturális és Szabadidős Egyesületének elnöke rámutatott: nem mindegy, hogy a sikeres mentés milyen kimenetelű, hogy a beteg ágyhoz kötötten él tovább, vagy egészséges, teljes életet élhet.

Elek Józseffel az egyesület tevékenységéről, az elmúlt évek sikereiről, és a jövőbeli célokról beszélgettünk.

A gyakorlat bátorságot adhat

Kit kell hívni baj esetén? Milyen jeleket kell mindenképpen felismernünk? Mivel lehet segíteni a mentők munkáját? – többek között ezek a kérdésekre adnak választ a szakemberek az elméleti és gyakorlati képzéseken, melyekből az elmúlt 1,5-2 évben mintegy harminc, kelet-magyarországi helyszínen tanulhattak a részvevők. Az egyesületi elnök szerint óriási előny, ha valaki azonnal képes reagálni a bajban, ehhez a magabiztos fellépéshez biztosítottak ők tudást azelmúlt az évek alatt már több ezer embernek.

– Ha valaki tárcsázza a segélyhívót, akkor a mentésirányító a vonal másik végén nem hagyja magára a telefonálót. Addig, amíg az egységek meg nem érkeznek a helyszínre, a mentésirányító folyamatos instrukciói alapján a telefonáló segíthet a bajba jutott személynek. Ha valaki már ismeri a teendők sorát, ha egy-egy alkalommal ki is próbálta már magát eljátszott helyzetekben, akkor sokkal bátrabban, koncentráltabban tud segíteni éles helyzetben – magyarázza a tanfolyamok lényegét az egyesületi elnök.

A legkisebbek talán még nem értik, hogy miért is olyan fontos ez a tudás, ez a hozzáállás, de mindig szívesen vesznek részt az oktatáson. Ez pedig sokat jelent a mentőknek, a gyermekek őszinte érdeklődése melengeti a gyakran tragédiákkal terhelt lelkeket. Emellett persze az utánpótlás nevelése is fontos a mentők számára, így bíznak abban, hogy a gyermekeknek tartott oktatások egyfajta kedvcsinálók is az egészségügyi pályához. A felnőttek pedig sokszor a már elavult tudásukat frissíthetik, hiszen az évek alatt a gyakorlati eljárások is újulnak, fejlődnek.

A beszélgetésünk alatt az egyesületi elnök egyhamar belelendült a szakma rejtelmeibe, lelkesen beszélt a tanfolyamok sikereiről. Amikor arról kérdeztem, hogy a műszak után honnan van energia és elhivatottság az ingyenes oktatásra, gondolkodás nélkül szögezi le: a munkánk a hivatásunk. – Aki ezt a szakmát választja, valahol az önkéntes segítségnyújtást is magáénak érzi. Az oktatás is annak számít, és hisszük, hogy a laikusoknak is meg kell ismerniük az életmentés alapjait a sikerért. Persze igyekszünk úgy alakítani ezt a feladatellátást, hogy ne a családunktól vegyük el az időt – mondta el. Lenyűgöz ez az elkötelezettség, tudván, hogy a fizetségük a tudásért kis túlzással mindössze a hála, a köszönet mellett az adó egy százalékával és egyéb felajánlásokkal lehet támogatni az egyesületet.

Van még hova fejlődni

Elek József elmondta: azt tapasztalják, hogy bár a felnőttek közül sokan magukénak érzik a segítségnyújtást, vannak, akik úgy vannak vele, „úgyse kerülnek ilyen helyzetbe”. Ez viszont sosem tudhatjuk – szögezte le az egyesületi elnök, aki szerint a megfelelő kommunikáció a kulcs mindenkihez.

– Szemléltetőeszközökkel, gyakorlófantomokon, történetek megosztásával sokakat meggyőzünk arról, hogy szükség van a segítségre – osztotta meg. Szerinte a lakosságnak nemcsak a segítségnyújtás terén, hanem általában az egészségi állapothoz való hozzáállásban is lenne hova fejlődnie. Példaként említette a szűrővizsgálatokon való részvételek arányát, melyeket tekintve a skandináv országokhoz képest mi, magyarok jócskán lemaradtunk.

Megtudtuk, hogy az egyesület tagjai nem csak a képzések idején töltik közösen a szabadidejüket: ha az anyagi lehetőségeik engedik, akkor együtt vesznek részt egyesületi kirándulásokon. Jelenleg 25 Hajdú-Bihar megyei taggal működik a szervezet, melyben a mentőorvosok, -tisztek, -technikusok, -ápolók és gépkocsivezetők mellett egészségügyi végzettséggel nem rendelkező önkéntesek is részt vállaltak. Mára már saját eszközpark áll a rendelkezésükre a tanfolyamok megtartásához, a kezdeti lépésekben az Országos Mentőszolgálat segítette munkájukat.

A szervezet elnöke elmondta azt is, hogy szeretnék erősíteni a határon túli kapcsolataikat, a külföldi egységekkel való találkozás ugyanis jó lehetőség volna a tapasztalatcserére.

BBI