Idén immáron 15. alkalommal jelent meg a Hajdú-bihari Napló gazdasági magazinja, a TOP 100 magazin, amely megyénk száz legkiemelkedőbb és legeredményesebb szervezetét, vállalkozását mutatja be. A kiadvány az elmúlt évekhez hasonlóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóságának legfrissebb adataira és elemzéseire, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági értékelésére épül. A TOP 100-hoz kapcsolódóan a Hajdú-bihari Napló gazdasági díját minden évben olyan szervezet kapja, mely teljesítményével hozzájárul megyénk előremutató gazdasági és társadalmi változásaihoz. A 2021. évi eredményei alapján ezt az elismerést a svájci tulajdonú Neopac Hungary Kft. érdemelte ki. A cég élén Oláh Csaba áll, aki 2017. szeptember 1-től vette át a Neopac Hungary Kft. vezetését.

A debreceni Neopac Hungary Kft. a csoport tagjaként Európában meghatározó szerepet betöltő, dinamikusan fejlődő, Magyarországon egyetlen műanyag tubusgyártó vállalata már csaknem 25 éve. Hogyan alakult a cég élete az elmúlt öt évben?

Rengeteg dolog változott az eltelt idő alatt. A kertgondozástól a kiszállításig szinte mindent átalakítottunk vagy megreformáltunk. Sok fejlesztést és beruházást vittünk végbe, összesen több mint tíz milliárd forint értékben. Mára már a teljes csarnokkapacitásunk be van építve. Többek között ez is a kitűzött céljaink között szerepelt. A folyamataink, a működésünk és a céges kultúránk is változott, tulajdonképpen a teljes szervezet formálódott az évek során. Ezt mindig is a piaci és az üzleti igényekhez igazítottuk.

Hogyan határozná meg a cég filozófiáját, hitvallását? Mire a legbüszkébb vezetőként?

Fontosnak tartom kiemelni a cég alapértékeit, amely egymás tiszteletére, támogatására és a folyamatos fejlesztés kultúrájára épül. Személy szerint is elkötelezettnek érzem magam abban, hogy folyamatosan tudjunk tanulni és fejlődni közösen.

A legbüszkébb azokra az eredményekre vagyok, amelyeket a csapattal együtt értünk el itt Debrecenben.

A vállalat kiváló minőségű tubusokat gyárt a gyógyszer- és kozmetikaipar és a fogászat számára, valamint dekoratív fémdobozokat a dohány- és édességipari, valamint egyéb termékek számára. Mekkora a termelési kapacitásuk?

A mostani beruházások után évi 550 millió darab tubusra képes a gyártásunk. Jelenleg még nem tartunk itt, az idei évben összesen 380 millió tubust tudunk értékesíteni. Minimum a következő három évre elegendő növekedési kapacitással rendelkezünk, a célunk addig is a megerősödés. Ennek érdekében földterületet vásároltunk, tehát a jövőben az is szóba jöhet, hogy a gyártókapacitásunkat akár meg is duplázzuk. Talán könnyebb elképzelni a vállalatnál végbement fejlődést, ha számokkal demonstrálom: az elmúlt öt évben a termelési kapacitásunkat megdupláztuk, az árbevételünket pedig megháromszoroztuk. Úgy gondolom, ritka manapság, hogy ebben a válságos időszakban is sikerült ilyen mértékű fejlődést megvalósítanunk.

Vannak olyan termékeik, amelyekkel a megyében élők találkozhatnak a különböző üzletek polcain?

Természetesen. Egy kifejezetten népszerű prémium kategóriás fogkrémmárkának a világon egyedüliként mi gyártjuk a teljes csomagolását, de ugyanígy egy ismert vény nélkül kapható gyógyászati termék, illetve több, hazánkban is közkedvelt kozmetikai termék csomagolását is a debreceni gyárban készítik. Ezeket a készítményeket drogériákban találhatják meg a vásárolók. A magyar piac számunkra kicsi, ennek ellenére támogatjuk a hazai vevőket, számukra is gyártunk tubuscsomagolást.

Ha visszatekintünk, az elmúlt időszak nem állította könnyű helyzet elé a vállalkozásokat. A pandémia után következett a háború, majd az energiaválság. Milyen intézkedésekkel tudják mindezt kezelni?

Nagyon örülök annak, hogy az üzletágunk válságálló. Azt tapasztaltuk, hogy az emberek még a nehezebb körülmények ellenére is inkább megvesznek egy fogkrémet vagy egy arckrémet, és más dolgokon spórolnak.

A jelenlegi válság abban különbözik az előzőktől, hogy már nem csak a vevői oldalt, és ezzel együtt a megrendeléseket érinti. Megbolydultak az alapanyagárak, továbbá a raklap-, a csomagolópapír- és az energiaárak is, ezért nem tehettünk mást, nekünk is árat kellett emelnünk. A számok azt mutatják, hogy még ebben a helyzetben is tudjuk teljesíteni az elvárt eredményeket.

Tavaly kezdtük és az idén nyáron fejeztük be a teljes tetőfelületünket befedő napelemes rendszer telepítését. Több mint 10 ezer négyzetméteren 2800 darab panelt helyeztünk el. Így az áram felhasználásunk egy részét megújuló energiából tudjuk fedezni, emellett pedig számos beruházásunk az energia- és a termelési hatékonyságot célozza meg. Az ilyen irányú fejlesztéseket a jövőben is folytatni fogjuk.

Mit gondol, a 21. században hogyan lehet egy gyárat emberközpontúvá tenni?

Számunkra rendkívül fontosak a dolgozók. Meglehetősen komplex technológiával, nagyon értékes automata gépekkel dolgozunk.

Azt vallom, hogy mind az elvárt eredményt, mind pedig a folyamatok fejlesztését csak a munkatársakat bevonva, együtt, csapatban tudjuk elérni.

Nem is tudom elképzelni, hogy ez másképpen működjön. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a vállalat minden dolgozója megértse a céljainkat, mert csak így érhető el a veszteségek csökkentése. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a dolgozóink megszerezzék a megfelelő tudást, amihez minden támogatást megadunk nekik.

A Debreceni Egyetem vállalati partnereként lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egyetemi hallgatók különböző szakterületeken segítsék a vállalat működését. Miért tartják fontosnak a duális képzésben való részvételt?

Számunkra ez egy „win-win” szituáció, hiszen a diákok az egyetemen megszerzett elméleti tudás mellé hasznos gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek a vállalatnál. Minden területbe beleláthatnak, belekóstolhatnak. Számunkra ők nagyon értékes erőforrást jelentenek. Általában sok motivált tehetséget találunk köztük, akik az egyetemi tanulmányaik befejezése után a vállalatnál helyezkednek el, és itt kezdik meg pályafutásukat.

Hogyan készülnek 2023-ra? Milyen beruházások, fejlesztések várhatók?

A jövő évi üzleti és bértervünket is elkészítettük és ki is kommunikáltuk már. Termékfejlesztéseink a fenntarthatóság jegyében történnek, újdonságként, új irányként jelennek meg a csökkentett műanyagtartalmú tubusaink. Van egy új fajta, teljes mértékben újrahasznosítható műanyag laminátumunk, amellyel számos díjat nyertünk már. Le is védettük ezt a technológiát, mert nagyon nagy lehetőségeket látunk benne. Egyelőre még a piaci bevezetésnél járunk, de biztos vagyok benne, hogy jövőre már a gyártást is el tudjuk kezdeni.

Egyre inkább növekszik az elvárás a vállalatok felé, hogy tegyenek a fenntarthatóságért. A környezettudatosság és a környezetvédelem kiemelt fontosságú terület napjainkban. Milyen egyéb intézkedésekkel igyekeznek csökkenteni az ökológiai lábnyomukat?

Évente 300-400 millió tubust gördül le a gyártósorainkról, ezért a működésünkkel járó környezeti terheket igyekszünk minél inkább csökkenteni. Minden termékfejlesztésünket a fenntarthatóság irányába próbáljuk terelgetni. A keletkezett technológiai hulladék nagy részét eladjuk újrafelhasználásra.

Ezek között műanyag és laminátum hulladékok is találhatóak. Támogatunk egy magyar startup céget, mely burkolatba épített napelemrendszereket gyárt. Az általunk ledarált tubushulladék a napelem tartószerkezetébe kerül beépítésre. Újrahasznosított alapanyagokból is tudunk tubust gyártani, illetve a már legyártott tubusaink is újrahasznosíthatóak. Többféle opció van, a vevőktől függ, hogyan állítják össze az adott specifikációt. Vannak olyan tubusaink, amelyek úgynevezett megújuló alapanyagforrásból, természetes alapanyagokból készülnek. Saját fejlesztésünk a lucfenyő darálékból előállított tubus, de gyártunk csomagolást cukornádból is. A konkurenciához képest ebben is élen járunk. Állandóan figyelemmel kísérjük a jövőbeni szabályozásokat, ezért az összes fejlesztésünk megfelel a következő évek műanyag csomagolásra vonatkozó standardjainak is.

