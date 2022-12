Még alkudni is lehet

Mezei Attila standájánal hárman is nézelődtek, lehet nem is véletlenül, mivel ki van írva, hogy végkiárusítás van a bőrpénztárcákra. – Szokásos a hangulat, karácsony révén nincsenek többen, mint ilyenkor szoktak. Egyébként a piacoknak szerintem jót tett az áremelés, mivel sokkal többen járnak ki az elmúlt hetekben, újak az arcok – fogalmazott Attila, aki már négy éve rendszeresen árulja portékait a piacon.

Mezei Attila

Forrás: Czinege Melinda

Hozzátette: többségben az 40-50-es korosztály jár a zsibibe, a mostani generáció nem is ismeri vagy degradáló nekik ide jönni, pedig sokkal olcsóbban juthatnak hozzá a használt, újszerű termékekhez. De telefontokok és gyermekruhák, sőt felnőtt fehérneműkből sem volt hiány. Mint a kofáktól megtudtuk, a meleg zoknik és a pufi dzsekik ilyenkor a legkelendőbbek.

De volt olyan árus, aki régi ismerősként, hangosan szólt utánunk: „Nicsak, a Napló újra itt van!”.

Berki Gergő (b) és barátja is kilátogatott a zsibibe

Forrás: Czinege Melinda

Berki Gergő két telepakolt szatyorral jött ki a piacról, és elmondta, több éve lelkes látogatója a zsibinek. – Utolsó pillanatban jöttünk be vásárolni, mert most kaptuk meg az év végi jutalmat a cégtől. Szeretjük ezt a helyet, mert mindent egy helyen meg lehet vásárolni, az eladók kedvesek, sőt van olyan helyzet, hogy még alkudni is tudunk az árból – mesélte lelkesen. A szatyrukban szaloncukor, töltött káposzta alapanyagok voltak, illetve a kutyának is vásároltak karácsonyi finomságot.

ND