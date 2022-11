Elismerték az év bankját is, amit Molnár Tamás Endre, a Polgári Bank debreceni fiókjának vezetője kapott meg.

Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásáért díjazták Pacza Gergelyt, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Főosztályának vezetőjét.

Az Év Vállalkozója díjat idén Hajdú Sándor egyéni vállalkozó kapta, a kitüntetett a díjat Budapesten, a Vállalkozók Napján a Művészetek Palotájában veheti majd át.

Vastaps a tudománynak

A kuratórium úgy döntött, hogy „magyar tudomány" kategóriában a megyei Prima-díjat dr. Vajas Attila szemész szakorvos, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szemklinikájának főorvosa, a Magyar Szemorvostársaság vezetőségi tagja kapja meg.

Média és kultúra

A „magyar ismeretterjesztés és média" kategóriában a megyei Prima-díjat Pálffy Andrea, a Médiacentrum Debrecen szerkesztő-riportere kapta meg.

Forrás: Kiss Annamarie

„Magyar képző- és iparművészet" kategóriában Rácz Róbert, a debreceni kortárs művészet egyik friss és modern képviselője kapta meg az elismerést. Különdíjat kapott „magyar zeneművészet" kategóriában Dánielfy Gergely színész-énekes.

Díjat adott át Pósán László honatya, valamint Skultéti Éva, a megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára is. Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese a díjak kiosztása után osztotta meg ünnepi gondolatait a közönséggel. A Prima Primissima létrejöttéről beszélt, majd a díjról elmondta, hogy nettó egymillió forint is jár az elismerés mellé. Kiemelte, hogy a díjazottak azért is büszkék lehetnek, mert az ország legnagyobb vállalkozói és munkaadói közösségének elismerését vehették át.

A gálaesten fellépett Illényi Katica hegedűművész, Sárik Péter jazz-zongorművész, valamint Tordai Zoltán és zenekara.

SZD