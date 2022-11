Harmincadik alkalommal írta ki a naturArt – Magyar Természetfotósok Szövetsége hazánk és Közép-Európa legnagyobb hagyományokkal bíró, talán legrangosabb természetfotós pályázatát. A Magyar Természettudományi Múzeumban november 9-én megrendezett díjátadón hirdették ki az idei nyerteseket, ahol megnyílt a pályázat legjobb képeiből rendezett kiállítás is – számolt be a punkt.hu.

A Saubermacher – Az Év Természetfotósa 2022 pályázat a korábbi megmérettetésekhez hasonlóan ezúttal is izgalmas versengést hozott. A pályázatra 3533 érvényes kép érkezett 197 szerzőtől. Az utolsó fordulóba 120 fotográfia jutott be, melyeket a Fotóhónap2022 rendezvénysorozat keretében mutatnak be.

– A pályázati képek között már nem csak meghökkentő nézőpontokkal találkozhatunk, hanem felfedezhetők olyan kreatív technikák is, amelyekkel eddig még sehol, még a külföldi pályázatokon sem találkozhattunk. Nyugodtan kijelenthető, hogy a vezető magyar természetfotósok nem csak tudatosan készítik megdöbbentő látványt közvetítő képeiket, hanem képesek a technikai háttér továbbfejlesztésére is, ami egyértelműen jelzi, hogy kiemelkedő alkotókészséggel rendelkeznek – fogalmazott Kalotás Zsolt, a zsűri elnöke.

– Nagyon magas volt a színvonal. A harmadik fordulóba bejutott mintegy 400 kép mindegyike megérdemelte volna, hogy falra kerüljön. Ez a magas színvonal eredményezte, hogy idén a korábbinál több, összesen 120 pályamű került kiállításra, illetve az albumba. Idén új kategória jelent meg a pályázati kiírásban: lehetett pályázni mobil eszközzel készített fotóval is – imertette Fáth Péter, a naturArt elnöke.

Ebben az évben Az év természetfotósa kitüntető címet a debreceni származású Daróczi Csaba nyerte, akinek 18 képe szerepel a legjobbak között. Ez abszolút csúcs a pályázat 30 éves történetében.

A fotográfiák ezen az oldalon megtekinthetők, ahol az olvasó a háttértörténetüket is megismerheti.