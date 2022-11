A nagy érseki Szent Liturgia után az épület körül körmenet zajlott, és miroválással zárult a több mint kétórás ünnepély. Ekler Gergely, a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője is részt vett az eseményen; felszólalását személyes érintettségének említésével kezdte.

Ekler Gergely

– Feleségem édesanyja és édesapja is Bedőből származik. Szeretettel jövök ide, rajtuk keresztül ismerhettem a görögkatolikus közösséget, a katolikus atyáknak a munkáját. Büszkeség számomra, hogy Magyarország Kormánya ezt a templomfelújítást, a parókia és a közösségi ház megújítását tudta támogatni – mondta el Ekler Gergely.

A Magyar falu program pályázatának elnyerésével tavaly nyáron vette kezdetét a görögkatolikus templom külső-belső felújítása.

– Nagyon vártuk már, hogy a templom elkészüljön, mivel a hagyományokat őrizni kell, és az idősebbeknek az egyházi hitét meg kell tartsuk. Bedő lakossága megközelítőleg 380 fő, egyharmaduk jár templomba. Igyekszünk mindig eleget tenni a kéréseknek, az elmúlt évben a parókia is megszépült, nemrég az orvosi rendelőt újítottuk fel, ott is fűtéskorszerűsítés zajlott, sőt falugondnoki buszra szintén pályáztunk. Elkészült a közösségi ház filagóriája, a következő nagyobb beruházás pedig annak a közösségi térnek a teljes felújítása – magyarázta Eszenyi Antal, a falu polgármestere.

Eszenyi Antal

Hozzátette: a kétnyelvű településnek van egy varázsa, és ez abban is megmutatkozik, hogy egyre hangosabb a templom melletti játszótér gyerekzsivaja.

Papp György kántor első kézből tájékoztatott, miként zajlott a templom felújítása és környezetének szépítése. – A fűtéskorszerűsítés volt a legfontosabb, régi gázolaj-­fűtőberendezésünk volt, ezt most klímák beépítésével orvosoltuk. Nyílászárókat cseréltek, az ablakok újra lettek szigetelve, illetve friss festést kapott a templom, valamint összefogtunk páran, és a hívek adományaiból megépítettük az előtetőt – sorolta a kántor.

Papp György

Hangsúlyozta:

nagy az összefogás a kis faluban, s ez mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a román kisebbség jóvoltából külső kerítése is lett a templomnak, sőt a környező falvak szintén segédkeztek, hiszen a szomszéd településről, Biharkeresztesről kapták a keresztet.

Mindamellett, hogy a templom új külsőt kapott, csatlakozott a közösséghez Szaplonczay Máté, aki július elsejétől nemcsak a papi, hanem népszámlálási biztosi szerepet is elvállalta.

Szaplonczay Máté

– Városi közegből jövök, mégis nagy örömmel tettem eleget a kérésnek, hogy a bedői közösségnek legyek a papja. Nagyon kedves és szeretetreméltó egyházi gyülekezet fogadott, akik első perctől megkönnyítették a beilleszkedésemet, nemcsak nekem, hanem a családom számára is. A templombúcsú egy egyházközségben minden évben nagy élmény, és külön öröm, hogy tizenhárom pap is elfogadta a meghívásunkat, voltak itt Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyéből is – sorolta büszkén Máté atya. Egy érdekességet is megosztott:

a Szent Liturgia alatt eskütétel is zajlott, mivel az egyházközségnek van egy képviselő-testülete, mely a nagyobb súlyú döntésekben segíti a papot. Ezt a tisztséget ötévente meg kell újítani, s most ők esküt tettek a következő öt esztendőre, a hivataluk hűséges ellátásra.

