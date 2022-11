Igaz, még néhány napot aludni kell, hogy a Mikulás mindenféle finomságot csempésszen a gyermekek csizmájába, a várakozás perceit már kicsit hamarabb, december 3-án közösen megélhetjük a Zsuzsi Erdei Vasút Ruyter utcai állomásán - olvasható a Zsuzsi Erdei Vasút közleményében.

A tél minden évben különleges időszak a Zsuzsi életében. Ilyenkor ugyan már nem közlekednek a menetrend szerinti vonatok, de vannak különleges ünnepek, amikor újra előbújik otthonából a jövőre százéves Zsuzsi gőzmozdony és izgalmas programokkal várja az utasokat. Ilyen alkalom, a Zsuzsi vasútnál már hagyománnyá vált Mikulás-várása, melyre idén december 3-án 10 órától kerül sor.

A Zsuzsi Erdei Vasút Ruyter utca 1. szám alatti kiinduló állomása erre a napra varázslatos téli mesevilággá alakul, ahol kreatív foglalkozásokkal, zenés gyermekműsorral, interaktív madárbemutatóval és mesesarokkal várják a családokat. Érkezik a Mikulás is, nem mással, mint az ünnepi ruhába öltözött Zsuzsi nosztalgiagőzössel, amire fel is lehet majd ülni és a Mikulással közösen utazni egyet Erdészlak megállóig és vissza. A Mikulás természetesen nem érkezik üres kézzel, különféle csokoládékkal, mikulás csokikkal és finom mézeskaláccsal a zsákjában várja a gyerekeket.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

A délelőtti program után sötétedést követően is érdemes lesz visszatérni a Zsuzsihoz szombaton, hiszen 16 órától újra közlekedik a Zsuzsi-fényvonat. Az Advent jegyében nemcsak a Zsuzsi ölt ünnepi fényruhát, érkezik Pusztai Gábor „Gyertya” tűzzsonglőr is, aki látványos produkcióval kápráztatja el a közönséget.

Mikulás a vonaton rajzpályázat

Hogy a Mikulás számára a gyerekek is készüljenek meglepetéssel, egy rajzkiállítás is nyílik december 3-án, szombaton a Zsuzsi vonat állomásán, melyre december 1., csütörtökig lehet beküldeni a Mikulás a Zsuzsi vonaton témában készült alkotásokat. A rajztechnika szabadon választható, lehet vízfesték, zsírkréta vagy akár ceruza is. A rajzpályázatra 3 kategóriában várják a gyerekek alkotásait: óvodás, általános iskola alsó tagozat és általános iskola felső tagozat. Minden kategóriában 6 győztest hirdetnek, akik tárgyi nyereményt kapnak és egy exkluzív fotót készíthetnek a Zsuzsi-gőzös vezetőállásán a mozdonyvezetőkkel! Az alkotásokat személyesen, a Zsuzsi kisvasút kiinduló állomásán vagy postai úton (4034 Debrecen, Ruyter u. 1.) várják december 1-ig az alkotó nevének, életkorának, az oktatási intézmény, valamint a kapcsolattartó nevének és elérhetőségének megadásával. Eredményhirdetés december 2-án 18 órakor a Zsuzsi Erdei Vasút Facebook-oldalán.

A Mikulás ünnep ideje alatt, a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete gyermekei részére csokigyűjtést is szerveznek. Az összegyűjtött csokikat, az ünnepség után juttatják el a kicsik és a nagyok számára. Azok az utasok, akik a gyűjtésben részt szeretnének venni, a kisvasút váróépületében kihelyezett csokigyűjtő dobozba, a gyermekeknek szánt felajánlásokat belehelyezhetik.