Hagyományőrző felvonulás és táncjáték előzte meg Debrecen idei első adventi gyertyájának ünnepélyes meggyújtását a Kossuth téren, vasárnap délután.

– Isten nem ajándékkal méri az ünnepet, még csak nem is elektromos energiával, hanem ingyen adta megváltásul könnyebb életünkre – idézte Szabó Magda Az elveszett báránykája című esszéjéből Papp László polgármester. Mint kifejtette, a karácsony lényegét megragadó elmélkedés 1944 háborús ünnepét idézi fel, amikor a lebombázott Debrecen háztetőin állva szedegették a töredezett cserepeket, amikor a fűtőanyag nélkül maradt, elszegényedett városban a maradék gyertyákból öntöttek pislákoló reményt. – Szabó Magda írásának szavait akár ma is aktuálisnak érezhetjük. Még akkor is, ha nem 1944 decemberét idézi mindaz, ami látványban körülvesz bennünket. Az elmúlt három év küzdelmei igazán próbára tettek minket. Próbára teszik emberi, társadalmi kapcsolatainkat, türelmünket, hitünket. Az elmúlt években megtapasztalt kihívásokkal évtizedek óta nem találkoztunk – fogalmazott.

Elmondta, a nehéz időszak végét megmondani nem lehet, azonban minden debreceninek erősnek kell maradnia, minden akadályt le kell küzdenie, mert ezt követeli meg a szeretett város történelme.

Örüljünk a jónak!

– Reménykedünk és várakozunk arra, hogy a nehézségeket magunk mögött tudjuk hagyni. A remény és a várakozás a mindennapi életünkben a következő hetekben összekapcsolódik az adventi várakozás és remény felemelő, ünnepre készülő érzéseivel – folytatta a városvezető. Szavai szerint a reményteli várakozásnak örömmel kell megtöltenie mindenki szívét, hiszen rohanó világban néha túl elfoglaltak az emberek ahhoz, hogy örülni tudjanak a jónak, megérintse lelküket egy-egy örömteli, szeretetteljes pillanat.