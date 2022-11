Márkabolt, cukrászda és fagylaltozó is van a Stühmer új egységében, mely november 4-én nyílik meg a nagyközönség előtt a Piac utcán; a minőségi csokoládét gyártó cég tíz embernek ad munkát a 300 négyzetméteres üzletben, ahol teljes termékpalettája elérhető.

– Debrecenben sok jó cukrászda van, most egy újabb nyílik azzal a történelmi múlttal, tapasztalattal és tudással, mely a Stühmert jellemzi, és mely széles portfólióval ajándékozza meg az édességek kedvelőit – mondta Papp László polgármester az üzlet csütörtöki sajtónyilvános megnyitóján. Kiemelte, hogy abban az időszakban, amikor sokan inkább „hátrébb lépnek kettőt”, kevésbé kezdeményeznek vagy mernek kockázatos döntéseket hozni, Debrecen akkor is „előre megy”. Felidézte, hogy a főutca átalakuláson megy keresztül, az itt korábban működő üzletek helyét egyre inkább a gasztronómia képviselői veszik át. Szerinte ez azért jó városi szempontból, mert segít abban, hogy a központ esténként is tele legyen élettel, és úgy véli, ehhez hozzájárul majd az új üzlet is. – Biztos vagyok benne, hogy a Stühmer cukrászdája közkedvelt találkozóhely lesz és tovább erősíti a belváros gasztonómiai értekeit – tette hozzá Papp László.

Erdei Edit, a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója elmondta, a cég 800 üzlethelyiség tulajdonosa, kezelője több mint 100 ezer négyzetméternyi területen, ebből a belvárosban van több mint 90 üzlet és több mint 16 ezer négyzetméter. Egyetértett azzal, hogy a belváros hihetetlen változáson ment keresztül az utóbbi időben; mint felidézte, húsz éve egy nagy főtér volt egy nagy attrakcióval, most pedig sok színes, kis lokális központ működik. – Olyan invesztíciók zajlottak a város részről, melyek mozgalmassá, pezsgővé tették a belvárost. Fantasztikus együttműködés van a kultúra szereplőivel, programokat hozunk be a központba, sokat a bérlőink kezdeményezésére. Bízom abban, hogy a Stühmer is egy kohéziót jelent majd ezen a területen és tovább színesíti a belvárosi életet – jegyezte meg.

Néhány érdekességet is elárult az épületről, ahol az új cukrászda nyílt. Szavai szerint a ház 127 éves, két elsőrangú úriszabó, Szedlák Jószef és Vámos Károly építtette, „remek kondícióban van, és most egy újabb jó gazda érkezett”. Ezen a helyen állt az 1500-as évek végén az a ház, ami Borzán Gáspár, a mártírhalált halt városvezető tulajdonában volt. Híres szereplője még az ingatlannak Svetits Mátyás, aki itt kávéházat, borkereskedést, jégvermet és billiárdszalont működtetett.

Csóll Péter, a Stühmer Kft. ügyvezetője 2005-ben élesztette újjá a tradicionális márkát, amikor megvásárolta az egri Stühmer édességboltot és a védjegy tulajdoni jogát. Mint elmondta, részben az egykor ismert Stühmer termékeket gyártják, részben pedig újakat, a folyamatos kreatív termékfejlesztésük eredményeként. Elárulta, sok szállal kötődnek Debrecenhez, és már nagyon régóta tervben van, hogy itt üzletet nyissanak. Sokat keresgélték a megfelelő helyiséget, a város támogatta törekvésüket. Tavaly decemberben sikerült szerződést kötni az üzlethelyiségre, és most lett kész, mégpedig új koncepció mentén, mely „innentől kezdve minden egyes Stühmer üzletet jellemezni fog”. – A termékek csomagolása, a helyiség kialakítása sok debreceni szakember munkáját dicséri. A csomagolás minőségét jellemzi, hogy nemrég egy párizsi csokoládékiállításon voltunk, ahol a legtöbben azt hitték, a Stühmer egy svájci cég – osztotta meg. SzT