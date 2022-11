A legújabb informatikai technológiákkal és aktualitásokkal ismerkedhettek meg a Debreceni Egyetem Informatikai Karának hallgatói a 26. Informatikai Szakmai Napokon.

Az eseményen bemutatkoztak a Debreceni Egyetem Informatikai Karának vállalati partnerei, akikkel személyesen is találkozhattak az egyetemisták. A standoknál lehetőségük volt megismerkedni a cégek tevékenységével, sőt, próbainterjún is részt vehettek. A szakmai rendezvényen ünnepelte a kar a programozó matematikusi képzés elindításának ötvenedik évfordulóját is. Az esemény hibrid rendszerben zajlott, az érdeklődők online is tudták követni az előadásokat.

A rendezvény megnyitóján prof. dr. Hajdu András, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának dékánja ismertette a szakmai rendezvény részleteit. Ezt követően prof. dr. Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese szólt az egybegyűltekhez. A rektorhelyettes a megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a világban és Debreceni Egyetemen fél évszázad alatt hatalmas fejlődés ment végbe.