– 2021 januárjában az egyetem Klinikai Központjában jelentős változás következett be. Ennek eredményeként két klinikai campus jött létre, és megszületett egy 6500 dolgozót számláló egészségügyi rendszer. A klinikai központ integrációjának vezetőjeként mindig is fontosnak tartottam, hogy a folyamat lépései a klinikai betegellátás minőségét, folyamatosságát és biztonságát javítsák. Ebben kiemelt szerepet kapott a belgyógyászat is, így jött létre Magyarország legnagyobb belgyógyászati klinikája, amely jelenleg 540 ággyal szolgálja a betegek gyógyulását.