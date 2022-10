Ötven évvel ezelőtt újdonságszámba ment, hogy egy kis községben, mint Berekböszörmény, ravatalozó épült az akkori kornak megfelelő elvárásokkal. Az épület azonban az idő múlásával sok kívánnivalót hagyott maga után, szükséges volt az alapos felújítása. Erre nagyon jó alkalmat biztosított a Magyar falu program pályázati lehetősége.

A 2021-ben beadott pályázat elnyerése lehetőséget adott a berekböszörményi köztemetőben lévő épület komplex, külső-belső felújítására.

Az épület új tetőszerkezetet, nyílászárókat kapott, kívülről szigetelték és színezték. A belső tér is teljes felújításon esett át, melynek részét képezte a mellékhelyiségek kialakítása is. Új székeket szereztek be, a nyílászárókat szalagfüggönyökkel takarták.

A ravatalozó épületének felújítása része az önkormányzat átfogó felújítási programjának, mely azt a célt tűzte ki, hogy a berekböszörményi temető funkciójához méltó megjelenést kaphasson.

A mintegy 40 millió forintba kerülő munka eredménye, hogy a település lakói méltó módon búcsúzhassanak el elhunyt szeretteiktől, mondta ismertetőjében Szűcs Viktor, a település polgármestere. Kifejezte köszönetét a munkálatok tervezőjének és kivitelezőjének, akik az elvárásnak megfelelően jó munkát végeztek. A felújított létesítményt akkor adták át, amikor nemcsak a településen lakók mennek ki a temetőbe szeretteik sírjához, hanem azok is, akik távoli településekről érkeznek a temetőben nyugvó hozzátartozóikhoz.

Dr. Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője az átadáson elmondta a megjelenteknek, hogy mint képviselő azon fáradozik, hogy a városoktól távol lakó emberek ne érezzék azt, hogy elhanyagolják őket. Ez a létesítmény felveszi a versenyt bármelyik nagyobb település hasonló építményével. Az pedig dicséretes dolog, hogy az önkormányzat tervszerűen csoportosítja, és fontossági szempontból munkálkodik az itt lakó emberek igényeinek megvalósításában.

Vmirjáncki József