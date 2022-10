A Mátyás király sétány és a Szent István park felújításának befejezésével új forgalmi rend vonatkozik az ott közlekedőkre – tájékoztatott a város önkormányzata. A Mátyás király sétányon továbbra is egyirányú marad a forgalom; a sétány lakó-pihenő övezet lesz, így ott legfeljebb 20 kilométer/óra sebességgel lehet közlekedni, és csak a KRESZ által megengedett járművek hajthatnak be oda. A sétány teljes hosszában és két végén tilos a megállás, és behajtási tilalom érvényes immár a Szent István parkban is.