Az Országházban tartott tanácskozást levezető Jakab István, az Országgyűlés alelnöke köszöntőjében az esemény jelentőségét hangsúlyozta. Mint fogalmazott: a jogalkotás, a magyar parlament és a kormány képviselői, az egyetem és fenntartó kuratóriumának vezetői, az oktatói-kutatói gárda, valamint az általuk felhalmozott, 21. századi tudást alkalmazó ágazati irányító szakemberek együttgondolkodása a mezőgazdaság fejlesztésének kulcsa.

Forrás: unideb.hu

Szilvássy Zoltán rektor a hirek.unideb.hu beszámolója szerint az egyetem kutatási stratégiája és szerepvállalása kapcsán hangsúlyozta, hogy a Debreceni Egyetem az egyetlen felsőoktatási intézmény Közép-Kelet-Európában, ahol nemcsak tudományterületekhez illeszkedő karok, hanem a kitűzött stratégiai célkitűzésekre alapozott ágazati kabinetek és mindezek mellett akkreditált klaszterek is működnek az úgynevezett négyes hélix innovációs struktúra szerint. Az egyetem az ipar szereplőivel, a kormányzat illetékeseivel és pénzintézetekkel dolgozik olyan, kutatásharmonizációval tervezett projektek megvalósításán, amelyek nemcsak a magyar gazdaság, hanem akár az egész világ számára előremutatók lehetnek.

Nagy István agrárminiszter kiemelte, hogy

az agrárium jövőjéért az az integráció tehet legtöbbet, amely Debrecenben kialakult. Az universitas, a valódi együttműködés egyedülálló perspektívát nyit meg az egész mezőgazdaság számára, az új termékek fejlesztése, a kutatási eredmények kiemelkedőek napjainkban, amikor forradalom zajlik az élelmiszeriparban.

Harsányi Endre agrár- és élelmiszertudomány fejlesztéséért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes a kertészeti kutatásokról szólva kiemelte az egyetem újfehértói kutatóintézetében folyó génmegőrző tevékenységét, kitért a konzervipar nehézségeire, illetve az egész országot jellemző öntözési gondok kapcsán a precíziós gazdálkodás jelentőségét hangsúlyozta. Ezt felismerve a Debreceni Egyetem precíziós agrármérnök alapképzést indít 2023 szeptemberétől, a meglévő, egyedülálló eszközparkját, infrastruktúráját pedig új oktatási központtal tervezi bővíteni.

Az egyetem kuratóriumi tagja, Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke az ökogazdálkodásban rejlő lehetőségeket vázolta a tanácskozáson, rámutatva, hogy Magyarországon több ezer hektáron állnak át a gazdálkodók ökológiai gazdálkodásra. Ezt a folyamatot segítheti a település Debreceni Egyetemmel közösen létrehozott tudásközpontja, valamint az agrárkarral együttműködve indított rövid ciklusú képzések és a nemrég együttesen megtartott ÖkoExpo is.

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja, Stündl László bemutatta a debreceni élelmiszermérnök-hallgatók gyakorlati képzésében egyedülálló lehetőséget jelentő kari Élelmiszeripari Innovációs Központot is, ahol hat különálló, engedélyekkel rendelkező kisüzem működik.

Jávor András professor emeritus, rektori tanácsadó az öntözés és az állattenyésztés helyzetét, illetve az egyetem ezen területeken megfogalmazott elképzeléseit vázolta.

Az egyetemi fejlesztések ismertetését követően Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár tájékoztatta a résztvevőket a vidékfejlesztési program aktualitásairól, valamint a Közös Agrárpolitika várhatóan még idei elfogadásáról.

Részt vett az Agrárkabinet ülésén az Egyesült Arab Emírségek magyarországi nagykövete is. Saud Al-Shamsi kiemelte, hogy

bár a természeti adottságok teljesen eltérőek, Magyarországhoz hasonlóan hazájában is tízmillió embert kell élelmiszerrel ellátni. Víz és termőföld híján a technológiát támogatja országa, a nagykövet szerint messzemenő perspektívák rejlenek az együttműködésekben a mezőgazdaság, az élelmiszerfeldolgozás terén.

A Debreceni Egyetem és az Egyesült Arab Emírségek közötti szorosabb együttműködést szorgalmazta záróbeszédében a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának elnöke is. Kossa György megerősítette, hogy az egyetem az innovációra épít, ökoszisztémákban gondolkodik, tevékenységével pedig nemzetközi értékeket is létrehoz. Ezt szolgálja többek között az is, hogy egy rangos, nemzetközi szaktekintélyeket felvonultató Tudományos Társadalmi Tanácsadó Testület segíti a munkát.