Debrecen közelsége, a térség fejlődése, a kormány családpolitikája okán és a településvezetés munkájának köszönhetően az elmúlt évtizedekben dinamikusan emelkedett Mikepércs lakosságszáma, jelentősen nőtt az újszülöttek száma. A település óvodájának nyolcadik csoportját indították el az ősszel, de még így is sok családot kellett elutasítani helyhiány miatt.

– Mikepércs fejlődik, amelynek köszönhetően az elmúlt két évtizedben csaknem megduplázódott a lélekszámunk, az utóbbi öt évben pedig duplájára nőtt a születések száma, idén már 80 csecsemő érkezett az itt élő családokba. Ezzel a jelentős növekedéssel az intézményeinkben nem egyszerű megbirkózni – tájékoztatott a Haon érdeklődésére Tímár Zoltán polgármester.

Angolul is tanulnak

Mint kifejtette, a költségvetési törvény 20-as átlaglétszámmal állapítja meg az óvodák finanszírozását, és 25-ben egy normál csoport maximális létszámát, de a 120 százalékot meghaladó túltöltöttséget már tiltja. A helyi óvodába 234 gyermeket vettek fel, amely 7 csoportba elosztva már meghaladná a maximális lehetőséget, emiatt a képviselő-testület tavasszal arról határozott, hogy 20 millió forintot fordít a költségvetésből egy nyolcadik csoportszoba kialakítására.

Tímár Zoltán polgármester

Forrás: Molnár Péter

– Az új csoport szeptemberben indult. Sokáig úgy tűnt, hogy nem lesz elég szakképzett személyzet, óvónő, de örömmel jelenthetem, hogy 100 százalékos a szakos ellátottság, amiért nagyon hálásak vagyunk az óvoda vezetésének – hangsúlyozta.

Tímár Zoltán rámutatott arra is, hogy összesen 11 óvodai csoportszobára lenne szükségük, melyek kialakítása már egy ideje folyamatban van. Korábban nyertek pályázati támogatást a Csodavár Óvoda, valamint a Napsugár Bölcsőde bővítésére. Mindkét projekt már több sikertelen közbeszerzési eljáráson van túl, emiatt a település vezetése úgy döntött, hogy az eljárásokat összevonja, hátha nagyobb eséllyel jelentkezik sikeres ajánlattevő.

– A legutóbbi kiírásra mindössze egy vállalkozó adott érvényes ajánlatot, de az az összeg is körülbelül 30 százalékkal haladja meg a rendelkezésre álló összeget, emiatt többletforrásigényt nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz. Vitányi István országgyűlési képviselő ebben is támogat minket, bízunk abban, hogy heteken belül megkapjuk a szükséges kiegészítést – osztotta meg.

A pályázatból az óvodát három, a bölcsődét pedig két csoportszobával bővítenék, így újabb öt csoportszoba állna rendelkezésre, melyek már be tudnak fogadni minden Mikepércsre született gyermeket. A településvezető jelezte: minden intézményükben szakképzett munkaerő áll rendelkezésre, a megfelelő működést pedig az állami normatíván felül az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja. Fontosnak tartják, hogy haladjanak a korral, így minden nagycsoportos gyermek angol nyelvű oktatásban részesül, s már tervben van a német nyelv felvétele is a nevelési palettába.

Támogatják az újszülötteket, iskolakezdőket

Mikepércsen igyekeznek a gyermekek és a családok mindennapjait komfortosabbá tenni. Az utóbbi időben a nevelési intézményekben megújultak a berendezési eszközök, használati tárgyak; folyamatosan cserélik az elavult játékelemeket a közösségi tereken, a játszótéren.

– Bár a megtakarítások érdekében a rendezvényeink egy részét lemondtuk vagy elhalasztottuk, a gyermeknapot megtartottuk, és egy ráadást októberben is adunk, ugyanis nálunk nemcsak május utolsó vasárnapján, hanem októberben, az állatok világnapjához kapcsolódóan is rendezvénnyel kedveskedünk a gyerekes családoknak. Évek óta nagy érdeklődés övezi az eseményeket, nem csak a helyiek részéről – emelte ki a településvezető.

Az intézmények bővítése, a rendezvények mellett vannak még egyéb támogatások is, amelyekkel kedveskednek az újszülötteknek: a Kelengye-programjukban készpénzt, hasznos gyermekápolási termékeket és ajándéktárgyakat juttatnak el az újszülöttek családjainak. Ennek a csomagnak része még egy plüsstakaró is, amibe a község címerét hímezték. A Nyilas Misi-program révén pedig minden helyi általános és középiskolás diák, valamint egyetemi hallgató iskolakezdését segíti egy jelentősebb összeggel az önkormányzat.

Bekecs Sándor