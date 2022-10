Rendkívüli nyitva tartást vezetnek be a hosszú hétvégére a hajdúnánási köztemetőben – tájékoztatott közösségi oldalán az önkormányzat. A temető szombattól hétfőig 7 és 20 óra között fogadja a megemlékezőket. Ez idő alatt személygépkocsival a hátsó kapun hajthatnak be a mozgáskorlátozottak. A gyalogos forgalom számára a főbejárat kiskapuja nyitva tartási időn kívül is nyitva áll. A négy napos hétvége alatt 8 és 16 óra között a temető ügyfélszolgálata rendelkezésre áll.